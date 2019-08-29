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Военные РФ в Сирии зафиксировали 28 нарушений в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия

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Военные РФ в Сирии зафиксировали 28 нарушений в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия

Дамаск, 29 августа. Российские наблюдатели за минувшие 24 часа зафиксировали 28 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 36. Об этом сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 28 фактов стрельбы в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 18, Латакия — 2, Хама — 16», — следует из документа.

Уточняется, что на протяжении суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарные миссии.

Вооруженный конфликт в Сирии начался осенью 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1* (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР в настоящее время продолжаются зачистки от боевиков. Првительство Башара Асада работает над политическим урегулированием, восстановлением страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Минобороны России
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