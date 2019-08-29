Депутаты партии Зеленского пожаловались на неудобные и тесные кресла в Раде

Киев, 29 августа. Будущие депутаты от правящей украинской партии «Слуга народа» жалуются на неудобные депутатские кресла. Об этом рассказал один из будущих парламентариев, имя которого не называется.

В пятницу парламент Украины девятого созыва начал первое заседание. «Слуги народа» пожаловались на неудобные кресла в Раде. По словам депутата, кресла в сессионном зале для народных избранников очень тесные. Народный депутат уточнил, что его кресло находится в середине ряда. Он объяснил, что места неудобные, сумку поставить негде.

«Это какой-то кошмар», — подчеркнул он.

Как передает издание «Вести», парламентарии между собой обсуждали то, что предыдущие созывы выделяли деньги на новые ковры, покраску стен, но не нашли средств на замену кресел. Журналисты предложили ему внести соответствующий проект постановления. Депутат ответил, что их «за это расстреляют».

Напомним, депутаты парламентской фракции от президентской партии «Слуга народа» на Украине заняли в зале заседаний Верховной рады ряды перед трибуной и президиумом, а представители остальных фракций были оттеснены на галерку.

Отмечается, что от правящей партии в парламент вошли 254 человек. Как считают эксперты, стратегическое расположение политических сил почти исключает блокирование трибуны народными депутатами из конкурирующих фракций. Представители «Слуги народа» также будут окружать спикера Рады, ложу правительства, место президента, который он занимает во время выступления в парламенте. Во время эфира с Рады в кадре также преимущественно будут видны представители «Слуги народа».

Как уточнили украинские СМИ, ранее в Раде депутатов размещали «лучами», чтобы к трибуне имели доступ все фракции.

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков пожаловался на слишком маленькую зарплату депутатов Верховной рады. По его словам, народные избранники сегодня получают 1,9 тыс. долларов (125,4 тыс. рублей). Такая зарплата выглядит неплохо по сравнению с минимальной, но она слишком маленькая для депутата, считает Разумков.

«Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов: достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — отметил глава «Слуги народа».

При этом он не стал уточнять, какая зарплата, на его взгляд, достойна работы депутата, заявив, что здесь нужна экспертная дискуссия.

Напомним, что «Слуга народа» является партией, от которой баллотировался президент Владимир Зеленский. На прошлых внеочередных выборах она набрала большинство мест в парламенте, что развязало главе государства руки.

Зеленский одержал уверенную победу на президентских выборах, победив своего главного оппонента Петра Порошенко во втором туре. Он обещал как можно скорее закончить затянувшуюся войну в Донбассе и положить конец тотальной коррупции, которая расцвела при его предшественнике. Однако с момента инаугурации Зеленский не сделал ничего, чтобы реализовать свои обещания.

Напомним, «Газета.ru» писала, что «Слуга народа» планирует внести изменения в конституцию Украины.