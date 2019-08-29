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Два поезда столкнулись в Кузбассе, есть погибшие и раненые

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Два поезда столкнулись в Кузбассе, есть погибшие и раненые

Кемерово, 29 августа. Два железнодорожных состава столкнулись на технологической ветке в городе Киселевске Кемеровской области. В результате ЧП погибли два человека, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника ФАН, еще один человек пострадал. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В распоряжении агентства появились фото с места столкновения.

Два поезда столкнулись в Кузбассе, есть погибшие и раненые

Сообщается, что тепловоз, который двигался с 18 пустыми вагонами, не тормозя, въехал в другой состав, стоявший на той же ветке. От сильного удара крайний вагон смял кабину тепловоза, где находились три человека. Двое из них скончались от полученных травм на месте происшествия. По данным источника, в результате ЧП железнодорожный путь не пострадал.

Два поезда столкнулись в Кузбассе, есть погибшие и раненые

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