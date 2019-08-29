Последний лидер Компартии Латвии заявил, что СССР не был обречен

Руководивший 16 лет социалистической партией (в Латвии компартия запрещена) экс-депутат Европарламента, а в прошлом — член Политбюро ЦК КПСС и первый секретарь ЦК Компартии Латвии, 83-летний Альфред Рубикс никогда не изменял своим убеждениям. За это его уважали и враги, и надзиратели с зэками Рижского централа и тюрьмы Матиса, где он провел 6 лет и 3 месяца (1991–1997 гг.). Впрочем, Дед (такую кличку дали Рубиксу в тюрьме) и сейчас считает, что Советский Союз не был обречен.

Это интервью, в котором Рубикс рассказывает о причинах развала СССР, о том, как можно было его предотвратить, о завоеваниях социализма, гулянках в Латвии Бориса Ельцина, об одобрении Михаилом Горбачевым ввода войск в Вильнюс, его предательстве, о причинах своей убежденности в том, что министра внутренних дел СССР Бориса Пуго и его жену застрелили, о странных смертях высоких партийных чиновников, публиковать в свое время популярная российская газета, в которой я работал, не рискнула…

Зато у читателей Федерального агентства новостей есть возможность узнать много неизвестного от свидетеля и участника тех событий августа 1991 года (и не только), которые одни называют неудачной попыткой сохранения СССР, а другие — путчем, когда власть в СССР 19–21 августа попытались взять в свои руки участники ГКЧП — Государственного комитета по чрезвычайному положению, с одним из участников которого — маршалом СССР Дмитрием Язовым — ФАН недавно опубликовало интервью.

Можно ли было предотвратить распад СССР и как?

Альфред Рубикс отмечает, что каждый вправе делать свои выводы, но главный вывод должна делать наука — историческая и философская.

«Из той литературы, которую я читаю, из той практики, в которой сам участвовал, придерживаюсь мнения, что Советский Союз не был обречен. Да, требовались реформы, надо было многое изменить. В первую очередь в сфере промышленности. Нельзя было до каждой мелкой детали все централизованно планировать. Следовало многое отдать на усмотрение регионов и республик. А глобальные вопросы оставить в ведении центра. Надо было раньше взяться за качество продукции, а не только наращивать ее количество».

Бывший главный коммунист Латвии считает, что необходимо было демократизировать политический строй в сторону восприятия самых различных мнений, отменить цензуру в том виде, в каком она существовала. И надо было бояться не собственных инакомыслящих, а зарубежных подрывных влияний в СМИ. Нужно было предоставлять людям больше возможностей для посещения зарубежных стран. В этом тоже хватало всяких чрезмерных табу. Словом, многое надо было переделывать. Но ни общественное мнение, ни сам строй как таковой не требовали уничтожения СССР. Об этом говорит и референдум от 17 марта 1991 года, когда три четверти населения страны высказались за сохранение СССР. К сожалению, все оказалось по-иному…

«Существует и такой взгляд: нас развалили извне, — говорит собеседник ФАН. — Я с этим не согласен. Сильную страну извне не развалишь. Этого недостаточно. Почему же мы, имея лучшую в мире разведку, сильный комитет госбезопасности, не развалили США? Или говорят: развалил СССР Горбачев. Ну, как один Горбачев может развалить такую страну? Да, проходило это под его руководством, но зависело не только от него одного. Была часть людей в каждой из республик — 5-10 процентов, которые попали под влияние сепаратистских узконациональных идей. А националистические идеи очень живучи и заразны. И оказалось, что им противостоять некому — от власти союзной до властей в республиках. Когда стали изгонять партию из трудовых коллективов, притеснять членов КПСС, когда в подъездах домов здесь, в Латвии, на табличках с указанием квартир и фамилий проживающих крестиками обозначали приезжих нелатышей («оккупантов» по нынешним меркам), народ испугался и не пошел на противостояние этим выходкам».

Китай оказался мудрее

— Идея перестройки в СССР была оправданна? Китай вроде мудрее поступает. Вот и наша беседа записывается на диктофон, произведенный в Китае…



— Ну, диктофон собран в Китае, а идея сама японская. И я думаю, будь наши латвийские правители перестроечного периода поумнее, мы бы сейчас использовали диктофон, произведенный в Латвии по американской или японской лицензии. Да, Китай мудрее. Но не забудем, что, пройдя через культурную революцию (серия кампаний в 1966–1976 годах в Китае под руководством первого председателя ЦК Компартии Китая и первого председателя КНР Мао Цзэдуна по дискредитации и уничтожению политической оппозиции. Один миллион человек погибли, пять миллионов членов партии были репрессированы. — Прим. ФАН), Китай тоже потерял добрый десяток лет. Правда, сохранил собственный строй, реформировал его, ввел те элементы, которые требует время. Поэтому есть ряд ученых, которые полагают, что в сегодняшнем Китае от социалистического и коммунистического строя мало что осталось. Другие восторгаются самым настоящим социализмом. Так что надо внимательно все изучать.





Нет такого предписания, где было бы все в деталях указано, как будут выглядеть социализм и коммунизм. Есть какие-то научные прогнозы, понятие о фундаменте, что отличает капитализм от социализма, но расписанных подробностей нет.



Я читал книги Дэна Сяопина (государственный и партийный деятель, никогда не занимавший пост руководителя КНР, но фактически руководивший Китаем после окончания «культурной революции» и до начала 1990-х годов, сделавший КНР частью мирового рынка. — Прим. ФАН), выступления Цзян Цземиня (генеральный секретарь ЦК Компартии Китая (КПК) с 1989 по 2002 год, председатель КНР с 1993 по 2003 год. — Прим. ФАН) на съездах и думаю, что, во всяком случае, вся основа в Китае коммунистическая. В частности, общественная собственность на средства производства.

Завоевания социализма

— Завоевания социализма никто не может отрицать, — продолжает Рубикс. — Взять хотя бы бесплатное образование. Дипломы МГУ и МВТУ или бывшего Рижского института инженеров гражданской авиации, полученные еще в советское время, до сих пор ценятся во всем мире. Жилье было бесплатным? Было. Ввели кооперативное? На здоровье! (При средней зарплате в 115 рублей на первый взнос в 1861 рубль в 1984 году на однокомнатную кооперативную квартиру общей площадью в 32 кв. м автору ФАН, тогда «молодому специалисту», собирали деньги всей родней. — Прим. ФАН.)

— Но люди ведь по 20 лет стояли в очереди, а то и больше…



— Да. Но тому же Горбачеву принадлежал тезис, что до 2000 года каждой семье — отдельную квартиру. Абсолютно правильный тезис. И помню, будучи мэром Риги, поначалу не поверил. Но потом съездил в Москву, в отдел строительства ЦК КПСС, а после — на совещание мэров, где нам все обрисовали и сказали: «Идите в Госплан и Минфин, представляйте расчеты и получите финансирование». Мы так и сделали. И у нас в реальности получалось, что к 2000 году в Риге мы могли ликвидировать очередь на жилье. Мы тогда сдавали по 6-7 тысяч квартир! Иногда путают с квадратными метрами. Нет, именно квартир!

Действительно, Москва выделила деньги. Мы даже начали строить 3-й Домостроительный комбинат. Так что все было реально. И плюс кооперативное строительство, потому что деньги у людей были. Это было тоже одним из противоречий того периода развития советской экономики. У людей на руках денег было много, а реализовать их было нельзя. Цветной телевизор не купишь — стой в очереди! Машину не купишь. Вот «Нива» — такой востребованный тогда был автомобиль. Почему их нельзя было делать столько, сколько надо? Где-то у кого-то не хватило ума. Поэтому люди стали вкладывать сбережения в строительство кооперативных квартир.

И вообще, с чего это сейчас в западных странах рабочим так хорошо живется? Почитайте Бжезинского (Збигнев Бжезинский — американский политолог и государственный деятель польского происхождения, ярый антисоветчик. Советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера (1977–1981 гг.), автор известной программной книги «Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы». — Прим. ФАН), Сороса (Джордж Сорос — американский финансист-миллиардер, биржевой спекулянт, инвестор, создатель сети организаций «Фонд Сороса», ведущих зачастую подрывную деятельность против режимов стран, в которых действуют. — Прим. ФАН). У них написано, что просто раньше капиталист смотрел на происходящее в соцлагере — какие там льготы для рабочих — и понимал, что гайку можно закручивать, мало платить, недостаточно заботиться о людях, но до поры до времени. И для того, чтобы это «до поры до времени» не наступило, они там на Западе очень внимательно изучали наш опыт и у себя его внедряли. Отсюда в западных странах появилось и прекрасное питание для наемных работников, и медобслуживание, и многое другое. А сейчас вроде везде капитализм, только какой-то очень разный.

ГКЧП, Латвия и Горбачев

— На пресс-конференцию в ЦК Компартии Латвии, назначенную на 19 августа 1991 года, меня пригласили чуть ли не за две недели. Когда вы лично узнали о ГКЧП и как восприняли эту новость?

— Я вам благодарен за этот вопрос. Потому что даже на судебном процессе фигурировал факт, что будто бы пресс-конференция была назначена в тот же день, когда было объявлено о ГКЧП. А мероприятие было назначено заблаговременно, но по другому вопросу — для того, чтобы разъяснить решения пленума ЦК КПЛ, который состоялся 2 или 3 августа. То, что она совпала по времени с ГКЧП, — чистая случайность. Я узнал о ГКЧП 19 августа утром, в понедельник, когда ехал на работу в машине. По радио передавали новости. Так что о ГКЧП я прежде ничего не знал. Кстати, закон о чрезвычайном положении был принят еще в марте или апреле 1991 года, ведь обстановка на юге СССР была уже накалена. А о том, вводить ЧП или нет, на совещаниях у Горбачева в моем присутствии не обсуждалось.

— Маршал СССР Дмитрий Язов рассказывал, что Горбачев сознательно шел на разрушение Союза, придумав новый федеративный договор, хотя большинство советских граждан на референдуме высказались в поддержку СССР…



— В том, что объявление о ГКЧП было спонтанным, думаю, уже никто больше не сомневается. Потому что по партийным традициям (а у нас было достаточно закрытых каналов связи) членов Политбюро, какими были в то время секретари ЦК союзных республик, да и первых секретарей крайкомов, обкомов партий, автономных республик, конечно, о важных событиях предупреждали загодя. Если бы они планировались заранее и о ГКЧП были бы оповещены партруководители на местах, то все тогда могло обернуться совсем по-иному.





Да, я могу допустить, что ГКЧП появился с одобрения Горбачева. Последним, кто его видел и разговаривал с ним перед отъездом в Форос, был секретарь ЦК КПСС Олег Шенин (председатель СКП-КПСС (1993–2004 гг.), председатель КПСС (2004–2009 гг.). — Прим. ФАН). И все поведение Горбачева позволяет сделать вывод, что он рассуждал примерно так: «ну, давайте, ребята, я в любом случае буду победителем». Остановите развал Союза — я буду с вами, не остановите — ваша вина. Отсюда и такая нерешительность в действиях ГКЧП.



Конечно, когда на улицы вышли десятки тысяч людей (хоть это еще и не вся страна), пытаться навести порядок в таких условиях практически невозможно. Стрельбой тоже ничего бы не добились. Да и в окружении гэкачепистов оказались предатели. Ведь те генералы и полковники, которых послали блокировать Белый дом, в итоге перешли на сторону противника, со всем оружием. Это и есть предательство. В советском уголовном кодексе на этот счет имелась статья. Ведь СССР еще существовал. В моем понимании тот же Лебедь (Александр Лебедь в 1991 году был замкомандующего ВДВ в звании генерал-майора и 19 августа по приказу ГКЧП в лице командующего ВДВ Павла Грачева во главе батальона тульских десантников взял в окружение здание Белого дома Верховного Совета РСФСР, но 20 августа перешел на сторону Бориса Ельцина, развернув танки. — Прим. ФАН) отнюдь не герой. Он и в Чечне в свое время напортачил своими неправильными решениями. Когда-то история расставит все и всех по своим местам.

Предательство Горбачева

— Иногда с горькой иронией говорят: после ГКЧП было всего двое пострадавших — Пуго (Борис Пуго — глава МВД СССР в 1991 году. — Прим. ФАН) и Рубикс. Всех остальных-то амнистировали…

— Ну… Пуго… В его деле еще много неизвестного. Что касается Рубикса… Что значит «пострадавший»? Политик, если он действительно отстаивает какие-то идеи и строй, в который верит, должен быть готов на все. А не только сидеть за богато накрытым столом, застланным красным сукном. Я к борьбе был готов и ничуть не считаю себя каким-то пострадавшим. Я верил и верю сейчас, что люди могут и должны жить лучше. Я и в то время выступал против несуразностей системы. Надеюсь, что записи моих выступлений на заседаниях Политбюро (там ведь все стенографировалось) сохранились. Горбачев меня нередко осаживал: «Ну, вот Рубикс опять свое тут несет».





Я ему был неудобен и в тех условиях. Поэтому, приехав из Фороса (госдача «Заря» в Крыму, где во время августовских событий находился Горбачев с семьей. — Прим. ФАН), он вдруг заявил, что его поздравили все, кроме Каддафи (Муаммар Каддафи — глава Ливии и ее Верховный главнокомандующий в 1969–2011 гг., убитый повстанцами, поддерживаемыми США. — Прим. ФАН), Хусейна (Саддам Хусейн — президент и премьер Ирака в 1979–2003 гг., ложно обвиненный США в изготовлении химического оружия, что послужило поводом к вторжению западной коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году. Тогда же Саддам был схвачен, а спустя три года повешен. — Прим. ФАН) и Рубикса.

Во-первых, Каддафи и Хусейн были руководителями государств, а я всего-навсего был членом Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР и Латвии. А мое членство в Политбюро можно было к тому времени даже не считать: шестая статья о руководящей роли партии была отменена, и структуры КПСС превратились в чисто совещательные органы. И вдруг меня в такую компанию, когда вокруг двух первых имен в мире уже была создана соответствующая аура: сами, мол, террористы и страны у них страшные. Это был намек нашим националистам: ату его!

Во-вторых, с чем я был должен поздравить Горбачева? С тем, что он ничего не предпринял против развала Союза? В телеграмме от имени бюро ЦК КПЛ 21 или 22 августа (23 августа меня арестовали), когда попытка восстановить конституционный порядок была провалена, мы написали, что бюро ЦК КПЛ остается верным ЦК КПСС и ждет дальнейших указаний. Ничего от генсека не последовало.

Когда я стал звонить и добиваться разговора с Горбачевым, меня с ним попросту не соединили. Единственным, с кем удалось поговорить, был Егор Строев (полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 1996–2001 гг. — Прим. ФАН). Он тогда как секретарь ЦК КПСС отвечал за сельское хозяйство. Строев мне сказал: «Действуйте сами как можете, никаких указаний не ждите». И это были слова представителя великой страны? Это — самое настоящее предательство.

«Добро» Горбачева на ввод войск в Вильнюс

— Да, я потерял более шести лет, пробыв в тюрьме, — говорит Рубикс. — Но как политику мне это, может быть, даже чего-то прибавило. Хотя я не призываю, чтобы таким образом добывался авторитет. Но все почему-то забывают о Бурокявичюсе (Миколас Бурокявичюс — первый секретарь ЦК Компартии Литвы, вышел на свободу лишь в 2006 году после 12 лет отсидки, отказавшись писать просьбу о помиловании в 2000 году на имя президента Литвы. — Прим. ФАН) и Ермолавичюсе (Юозас Ермолавичюс — секретарь по идеологии ЦК Компартии Литвы, отсидел шесть лет. — Прим. ФАН). Они сидели из-за попустительства Горбачева. Я слышал тот разговор, который был у него с Бурокявичюсом накануне январских событий в Вильнюсе. На активность армии было получено «добро» Горбачева, так что при чем тут Бурокявичюс, которого обвинили во всем? В тот вечер, 12 января 1991 года, я был в Подмосковье вместе с Крючковым (Владимир Крючков — председатель КГБ СССР, в августе 1991 года вошел в состав ГКЧП. — Прим. ФАН), когда Горбачев был на связи с Бурокявичюсом. Мы слышали этот разговор по параллельной связи. И Горбачев знал, что Крючков слышит их беседу.





Иногда в Москве приходится слышать: «Вот вы, прибалты, развалили Советский Союз…» Да что вы! Что, прибалты командовали в Москве? А что же делали тогда Борис Ельцин с Горбачевым? Прибалты использовали лишь ситуацию, когда видели беспомощность верхов.

«Пуго и его жену убили»

— Что вы думаете о смерти Пуго Бориса Карловича, министра внутренних дел СССР, 22 августа 1991 года? Уверяют, что он застрелил жену и покончил с собой…

— Мы с Пуго когда-то работали на одном заводе — на РЭЗе (Рижский электромашиностроительный завод, славившийся, в частности, стиральными машинами и электрооборудованием для электричек. — Прим. ФАН). Я был секретарем комитета комсомола, а он после окончания института работал в конструкторском бюро и был моим заместителем по производственным вопросам. Но в силу хорошей биографии (отец был участником Октябрьской революции и Гражданской войны, красным «латышским стрелком», подпольщиком, в 1930-е работал в Москве в НКВД, в конце 1940-х годов — первым секретарем Рижского горкома партии. — Прим. ФАН) Пуго быстро пошел вверх.





Я в то время еще учился в политехническом [институте] на вечернем отделении, а Борис уже имел высшее образование. Его вскоре избрали первым секретарем райкома комсомола, и потом ступеньки становились все выше.

Я пошел по другому пути. Вначале работал освобожденным секретарем Рижского политехнического института, потом в горкоме комсомола — третьим, вторым, первым секретарем, секретарем ЦК ЛКСМ по пропаганде. А Пуго был уже ответорганизатором ЦК ВЛКСМ. Когда речь пошла о смене первого секретаря ЦК ЛКСМ, из наших двух кандидатур предпочтение отдали Пуго. Во-первых, у него уже был опыт союзной работы, во-вторых, та же биография. Но никаких обид с моей стороны не было, я все правильно понимал. К тому же мне вскоре предложили должность заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПЛ. Я отвечал за радио, телевидение, печать. Во всех отношениях это было большое доверие. Так что Бориса я знал хорошо и высоко ценил. Мы встречались семьями, дружили 30 лет. Пуго — очень честный, искренний человек. Но с довольно мягким характером. Неволевой, прямо скажу.



И я понимаю, что он знал все, поскольку поработал и в КГБ, и в МВД как раз в это «заварушное» время. И в силу того, что он мягок и честен, ясно: подержи его пару суток в вонючей камере — на третий день он начнет говорить. Его застрелили. У меня нет фактов, но я убежден в этом. По логике, если ты уходишь из жизни (а он был не просто офицер, а генерал) — застрелись ты где-нибудь в другом месте! Нет, лечь в кровать, стрелять в жену, потом в себя?.. Жена в то же время не убита, а смертельно ранена, а он якобы стреляет в себя… Ни в какие рамки это не лезет. И потом — стрелять в мать своих детей? Зачем? Да и ему самому бояться было нечего — его руки чисты, он ничем себя не запятнал ни в Риге, ни в Москве. Но его боялись, видно, определенные лица. Он же знал абсолютно все! И его убрали. Когда-нибудь история это докажет.



Вообще, в то время прокатилась странная череда смертей — Кручина, Павлов (26 августа 1991 года покончил с собой управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина. В его ведении находилась информация по хозяйственной деятельности партии, включая размещение денежных средств в западных банках. А утром 6 октября того же года в своей квартире совершил самоубийство предшественник Кручины на посту управляющего делами ЦК КПСС 81-летний Георгий Павлов. 17 октября в 21.30 в доме по улице Лизы Чайкиной свел счеты с жизнью 54-летний работник международного отдела ЦК КПСС Дмитрий Лисоволик, который тоже многое знал. — Прим. ФАН).

Или этих высоких чиновников убирали, или они сами сводили счеты с жизнью, но по принуждению. Как в тюрьме, где тоже вешаются и давятся по принуждению. То, что сын Пуго Вадим говорит, будто отец сам свел счеты с жизнью, еще ничего не значит. А что, он может говорить другое? Сам в прошлом кагэбэшник, он жить хочет. Отцу и матери ведь теперь не поможешь.

Убийства в Риге

— Мы не знаем и правды о январских событиях 1991 года в Риге. Кто, например, все же убил тележурналистов, работавших с Юрисом Подниексом (советский латвийский режиссер, сценарист и оператор, автор известного перестроечного документального фильма «Легко ли быть молодым?» Утонул при странных обстоятельствах 23 июня 1992 года на одном из озер Латвии Звиргзду, где нырял с аквалангом. — Прим. ФАН)? Сколько прокуратура Латвии «копала», но так якобы ничего и не накопала.

— Вы правильно сказали: «якобы». Потому что, имея все возможности, все материалы, свидетелей, место совершения преступления — и за столько лет не найти виновных? Это или низкий профессиональный уровень, или находят то, что оглашать нельзя. Я думаю, именно второе. Ясно, что это была заранее продуманная провокация. Тогда печать писала (и этого никто не опроверг!), что иностранных журналистов, у которых уже были билеты на самолет, сняли с рейса. И как потом вечером в районе МВД вдруг оказалось сразу столько журналистов и видеооператоров? Приехали даже с Рижской киностудии. А ведь было 9 вечера!

Лояльность №1

— Гэкачепистов часто упрекают в непоследовательности: мол, ввели войска, а потом — пшик…

— Это еще раз подтверждает, что ГКЧП образовали экспромтом. А ведь опыт был — и дворец Амина молниеносно брали в Афганистане, и другие спецоперации удачно проводили. Поэтому ясно, что никакого продуманного плана не было. Не потому ли председатель Совета министров Валентин Павлов, бывший в составе ГКЧП, изображал из себя нетрезвого человека? Я понимаю так: чтобы не брать на себя ответственности. И. о. президента Янаев (Геннадий Янаев — вице-президент СССР с 27 декабря 1990 года по 4 сентября 1991 года, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС. — Прим. ФАН), хоть и должность звучит весомо, тоже не из тех, кто смог бы повести за собой. Он, работая в комсомоле на разных должностях, ничем таким особенным себя не проявил. Хотя в составе ГКЧП были весьма авторитетные люди. Но тем не менее ясно, что, когда народ вышел на улицы, пытаться сделать что-то танками — это глупость. Надо было не доводить до этого, а изолировать тех, кто расшатывал страну. Вот этой воли ни у кого не хватило.

А в республике был порядок. Мне, например, звонили в ЦК, спрашивали, чем помочь, как быть. Причем даже те, кто был в Народном фронте. Почувствовав силу, поняв, что в Москве обстановка меняется, одни готовились вылететь за границу, другие притихли, а третьи уже готовились активно работать по восстановлению советских порядков. Так что в Латвии все прошло бы гладко и без всяких эксцессов. Это я гарантирую.

Помню, когда в Риге в знак бойкота не вывели было троллейбусы на линии. В трамвайно-троллейбусное управление позвонил помощник командующего войсками округа и спросил: «Вам помочь, послать наших водителей, чтобы их посадить за руль троллейбусов, или вы сами справитесь?» И все. После этого звонка троллейбусы вышли на линии.

И многие другие свидетельствовали о своей лояльности. У командующего округом была прямая связь, в частности, с Годманисом (Ивар Годманис — один из лидеров Народного фронта Латвии, тогдашний премьер-министр, послушно сдавший оружие правительственного спецназа независимой Латвии — «белых беретов» — по первому же требованию. Но, получив после провала путча в Москве признание Ельциным независимости Латвии, именно правительство Годманиса приняло в октябре 1991 года закон, разделивший жителей Латвии на граждан и неграждан. — Прим. ФАН) и другими. Никто не собирался сопротивляться. И правильно. Не та ситуация, когда надо было проливать кровь. Так что все могло быть иначе. Но все решилось в Москве.

Обида Ельцина

— А если бы Ельцину дали порулить страной чуть пораньше, он вряд ли бы продолжил развал Союза в угоду своему честолюбию?

— Я думаю, да. В критический момент он бы вырулил. Сейчас Союз бы существовал. Самодуром Ельцин стал гораздо позже. Когда его обидели, отстранили от власти. Тогда он и пошел напролом.

— Ельцин в опале находил утешение на теннисных кортах в Юрмале, в охотничьем домике на озере Каниеру…

— У меня был видеофильм, снятый КГБ о том, как Ельцин и те, кто его принимали, были на охоте и как они себя там вели. Но без звука, так как снималось все скрытой камерой. Стрельба, пьянка — без текста многое понятно. Нет, ничего сверхбезобразного там не было. Ельцин был здорово навеселе. С ним я тоже в те времена встречался, хотя в теннис сыграть с ним не привелось. Ельцин был очень нетерпелив и высокомерен. Почему, скажем, один, а не два билета в вип-ложу на центральном корте в Лиелупе, где проходил этап кубка Дэвиса?! А то, что там всего было 10 мест в ложе, его мало интересовало.

— Вот и выходит: Язов в 1991 году не стрелял, а Ельцин спустя два года приказал расстрелять российский Белый дом. О 600 погибших теперь не вспоминают…

— Победил строй, во имя которого стреляли. А победителей, как известно, не судят. Изменится строй, будут искать и тех, кто стрелял, и тех, кто отдавал приказы. Такое происходит во все времена. Как меняется власть, так начинают искать тех, кто когда-то был виновен. Так человечество без конца копается в своем прошлом, но, к сожалению, слишком редко делает правильные выводы на будущее.

Коммунистическая идея

— Вы многое пережили, но не сломались. В чем вы черпаете силы?

— У меня есть коммунистическая идея, в которую я верю. Которая проходит со мной через всю жизнь, начиная с трудных военных лет. Когда началась война, мне было пять лет. У меня же ничего не сохранилось от родителей и прародителей — все война унесла, все сгорело. Поэтому, пережив все это, я хочу, чтобы люди были избавлены от войн и страданий. Но это не значит, как Никита Хрущев говорил, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме.

Я не утопист и не фанатик. Но я вижу, что эту идею поддерживает и довольно много людей — везде, где за меня голосовали, когда я был избран в пятый Сейм, несмотря на то, что был за решеткой.

И еще один важный момент — моя семья. И жена (скончалась в 2011 году. — Прим. ФАН), и два сына многое претерпели вместе со мной. Но ни разу даже намека на упрек не было. Скорее наоборот. Мои сыновья как мужчины отца бы не поняли, если бы я менял свои убеждения.