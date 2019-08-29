Тепловоз протаранил железнодорожный состав в Киселевске. ФАН-ТВ

В городе Киселевск Кемеровской области на технологической железнодорожной ветке столкнулись два состава. По неизвестной причине, тепловоз въехал в другой состав с порожними вагонами, который стоял на этой ветке. От сильного удара, крайний вагон смял кабину, где находились три человека. Все они оказались зажаты. Двое от полученных травм погибли на месте, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В результате ЧП железнодорожный путь не пострадал, на место прибыли кареты скорой помощи, правоохранительные органы и сотрудники МЧС.