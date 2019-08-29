Более 1,5 тыс. беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании

Дамаск, 29 августа. Более 1,5 тыс. беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

По имеющимся данным, за прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1540 беженцев, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 478 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 1062 сирийца.

Отмечается, что в общей сложности с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 375609 чел.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжает в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В настоящее время сирийские власти ведут работу по восстановлению инфраструктуры страны и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.