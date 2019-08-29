Соловьев объяснил, почему Зеленский позволяет осквернять память жертв Холокоста на Украине

Неизвестные изобразили свастику и написали нецензурную брань на монументе в память о зверски замученных в 1941–1942 годах семи тысячах евреев, установленном возле поселка Врадиевка в Николаевской области. Российский журналист Владимир Соловьев объяснил, почему неонацисты продолжают бесчинствовать на Украине, несмотря на то, что президентом этой страны избран Владимир Зеленский, имеющий еврейские корни.

Об осквернении памятника жертвам Холокоста сообщил на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным семи тысячам евреев, — написал Долинский. — Их расстреляли на этом месте осенью 1941 года, когда будто бы на новое поселение их колонной вели из местечка Кривое Озеро в Доманевку. Люди дошли только до вырытого за Березками противотанкового рва, где их расстреляли. Среди убитых были в основном старики, женщины и дети».

Комментируя Федеральному агентству новостей этот инцидент, журналист, писатель, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заметил, что произошедшее не должно никого удивлять.

«Удивлять может только то, что это не случилось раньше. Но и сейчас можно не волноваться, ведь на Западе не станут возмущаться по этому поводу, потому что нынешний президент Украины Зеленский — человек очевидно с еврейскими корнями. А это значит, что можно не говорить о том, что на Украине правит бандеровская идеология, что можно не обращать внимания на полное переписывание истории, на осквернение могил. Это же неприятно. А Запад уже давно относится к исторической правде избирательно: здесь нам нравится, а здесь — нет», — заметил Владимир Соловьев.

По его мнению, думать, что избрание Зеленского президентом покончит с антисемитизмом на Украине — изначально большое заблуждение, а акт вандализма возле Врадиевки это в очередной раз доказал.

«Хочу напомнить, что тот же Зеленский, который якобы является евреем, говорил, что ему нравится, что для ряда граждан Украины Бандера является героем. Что еще после этого нужно, чтобы понять, что из себя представляет Зеленский? И нам говорят: «Перестаньте рассказывать сказки и посмотрите, какой процент набрали на выборах сторонники националистических ультраправых идей». Это говорят люди, которые не понимают, что ультраправая идеология, идеология Бандеры и Шухевича, которые ненавидели не только евреев, но и русский народ, стала правящей на Украине. Сейчас там сложно найти хоть одну партию, которая не разделяла бы эту идеологию, за исключением, может быть, «Оппозиционного блока», но и там люди разные. В этом и есть проблема. Поэтому смотреть надо не на оголтелых радикалов, набравших небольшое количество процентов в Раде, а на тех, кто уже сделал бандеровские праздники праздниками всей Украины, а приветствие тех самых душителей и убийц евреев — официальным приветствием ВСУ. Не случайно в моей программе возмущался израильский дипломат Яков Кедми тем, что премьер-министр его страны Биби Нетаньяху на все это посмотрел в Киеве и не сказал ни слова», — считает Владимир Соловьев.

Журналист уверен, что Зеленский не избавит Украину от ультраправой идеологии.