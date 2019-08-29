Военный эксперт рассказал, как Су-35 и Су-57 усилят воздушный флот Турции

Летчик-инструктор Андрей Красноперов уверен, что российские истребители станут выгодным приобретением Турции.

Ранее телеканал NTV сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности покупки современных российских истребителей на замену американским.

Так, в минувший вторник турецкий лидер вместе с российским коллегой Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019 в Жуковском. Тогда же стало известно, что Турция заинтересовалась истребителями Су-35 или Су-57.

«Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США, будем делать собственные шаги. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, что нужно, большой», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о возможности покупки российской военной техники.

Комментируя заявление турецкого президента, военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что интерес Анкары к российским истребителям возник сразу после того, как Вашингтон исключил Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на приобретение Турцией российских ЗРК С-400.

«Я достаточно давно говорил о том, что они (Турция — Прим. ФАН) купят наши Су-35, а может быть и Су-57 на замену американским истребителям пятого поколения F-35. Российские истребители, даже если они поколения 4++, чуть ли не на голову выше по характеристикам, чем американские аналоги. Маневренность, скорость, летные качества, в общем, значительно выше, системы вооружения ничуть не хуже, к тому же наши самолеты стоят дешевле, как впрочем, обходятся дешевле в обслуживании. На МАКС-2019 был интересный момент, когда Эрдоган увидел Су-57, он сказал — а можно купить? То есть он даже не спросил, сколько стоит новый самолет, его интересовала сама техника», — говорит эксперт.

В настоящее время парк истребительной авиации Военно-воздушных сил Турции состоит преимущественно из американских многоцелевых истребителей F-16 различных модификаций, а также Northrop F-5 и McDonnell Douglas F-4. Соответственно при покупке российских машин, турецким пилотам придется переучиваться.

«Я летал на разных типах самолетов и могу сказать, что вне зависимости от самолета, переучиться можно очень быстро. Я летал на чешских «Дельфинах» (учебно-тренировочный, реактивный самолет Aero L-29 Delfin — Прим. ФАН), на «Альбатросах» (Aero L-39 Albatros — следующая модификация L-29) и в принципе, везде все то же самое, управление везде стандартное: с левой руки газ, педали и РУС (Ручка управления самолетом — Прим. ФАН) между ног. Единственное, управление приборами может быть на другом языке, но мы им под заказ можем сделать на английском языке, проблем не будет», — говорит Красноперов.

Кроме того, заключая контракт с Анкарой, Российская Федерация обязуется производить обслуживание своей техники, не бесплатно, конечно же. При этом сохраняется возможность локализации производства авиационной техники РФ на территории Турции.

«Да, наш президент говорил, что Россия готова сделать совместное предприятие с Турцией по производству самолетов. Эрдогану, кстати, также понравился и наш МС-21. И если они захотят, мы можем наладить совместное производство новых истребителей на их территории, как это было в свое время с Индией. Им выгодно, нам выгодно, только американцам невыгодно. Кстати, Турция купила наши ЗРК С-400 и тем самым пошла наперекор США, поэтому американцы и заявили, что откажутся от поставок F-35. Вот турки и пришли к нам. Это рынок, американцы потеряли одного из мощнейших союзников по НАТО», — продолжает собеседник ФАН.

То есть Турция продемонстрировала другим странам военно-политического блока Европы, что с Россией можно взаимодействовать и приобретать ее военную технику, которая и по цене оказывается дешевле, и по характеристикам лучше.

«Сейчас Турция полностью отделится от американской военной машины. Для нас это хорошо тем, что наши самолеты, как и системы прикрытия, как система безопасности страны прекрасно себя показывают. Другие страны НАТО на это посмотрят и поймут, что если мы с Турцией так хорошо дружим и находим общий язык, то возможно Россия является более выгодным партнером, чем США», — заключил Андрей Красноперов.

Напомним, Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Машина поставляется в Китай, а в ближайшее время не исключен экспорт в Индонезию, Индию и Малайзию. Су-57 — новейший российский истребитель пятого поколения.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон может рассмотреть возможность возвращения Турции в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 только в том случае, если Анкара избавится от российских зенитных ракетных систем С-400.