Депутаты нового созыва Рады принесли присягу

Киев, 29 августа. Первое торжественное заседание Верховной рады Украины IX созыва началось в Киеве. Новоизбранные депутаты принесли присягу.

Как сообщает официальный портал Верховной рады, заседание открыл спикер украинского парламента восьмого созыва Андрей Парубий. В сессионном зале в исполнении хора прозвучал государственный гимн Украины. Парубий поздравил новоизбранных парламентариев и пожелал им плодотворной и конструктивной работы.

В соответствии с законом «О регламенте Верховной рады», текст присяги зачитал старший по возрасту депутат. В парламенте девятого созыва это 78-летний Юлий Иоффе от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благах Отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников», — сказал Иоффе.

Сообщается, что на торжественном заседании Рады присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, депутаты предыдущих созывов парламента, премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, экс-президенты страны и другие должностные лица.

Ранее ЦИК Украины завершил регистрацию депутатов, которые были избраны на внеочередных парламентских выборах в Верховную раду 21 июля. В начале августа появились списки новых депутатов украинского парламента. В IX созыве Рады будут 424 депутата, из которых 254 — избранные по партийным спискам или в мажоритарных округах от пропрезидентской партии «Слуга народа».