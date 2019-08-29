Создатель Федора рассказал, что ждет робота после возвращения на Землю

Москва, 29 августа. Российского антропоморфного робота Федора, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС), в будущем, возможно, будут использовать только на Земле. Об этом рассказал глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture, эксперт в области робототехники и участник проекта по созданию Федора Владимир Белый.

Эксперт сообщил, что программа использования робота разработана на несколько лет вперед. По словам Белого, есть целая команда, которая придумывает профессии и функции для Федора.

«Робот будет обучаться естественным образом проходить полосу препятствий, управлять автомобилем, пользоваться инструментами, вытаскивать людей из опасных локаций и другим функциям. Он настолько универсален, что совершенно не факт, что его будущее будет связано с космосом», — отметил создатель андроида.

Как уточнил эксперт, вместо Федора в космос в будущем может летать другой робот, которого создадут специально для этих целей. Белый подчеркнул, что Федор сейчас как раз собирает информацию для своего преемника.

Создатель робота назвал и самые перспективные направления использования андроида. Как отметил Белый, Федор показал интересные возможности в военном плане, однако пока задействовать робота в боевых действиях не планируют. При этом отдельные системы Федора могут найти применение в мобильных комплексах на колесной или гусеничной базе.

«Также это робот-спасатель, промышленный робот. Он сможет обслуживать технику в местах, где есть токсичные отходы, при авариях на опасных объектах т.д. В будущем, думаю, ни один критический объект не будет запущен в эксплуатации без наличия 20–30 подобных роботов», — рассказал Белый в интервью Nation News.

Напомним, 22 августа с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту пилотируемый корабль с Федором на борту, сообщает Infox.ru. 27 августа корабль «Союз МС-14» со второй попытки состыковался с МКС. Изначально планировалось, что стыковка произойдет 24 августа. Сам Федор извинился за задержку и рассказал, что попал в пробку по пути на станцию, пишет «Газета.ру».