Полиция поймала в Москве белоруса, обокравшего квартиру матери Бузовой

Москва, 29 августа. Полиция задержала в Москве уроженца Белоруссии, который обокрал квартиру мамы певицы Ольги Бузовой в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В мае правоохранители задержали безработного мужчину 1982 года рождения за совершение кражи в доме на Большой Пушкарской улице в Петербурге. Злоумышленник украл имущества на 250 000 рублей.

Оказалось, что задержанный причастен к другим ограблениям. В августе 2018 года он проник в квартиру Ирины Бузовой — мамы известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Из квартиры на Набережной реки Карповки белорус похитил имущества на 6 миллионов рублей.

Еще одной жертвой грабителя стала владелица квартиры на Кронверском проспекте. Она лишилась ценностей на 1,5 миллиона рублей. Полиция провела обыски в доме подозреваемого и частично изъяла награбленное.

Мужчину заключили под стражу, он находится в СИЗО. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Ранее Ольга Бузова попала в эпицентр громкого скандала из-за вылизывания тарелки, она назвала себя «блокадницей». После этого на артистку обрушилась волна критики.

Ирина Бузова заступилась за дочь, она рассказала, что бабушка Бузовой пережила блокаду Ленинграда. И что в их семье есть традиция доедать с тарелки все до последней крошки. По словам Ирины, такое поведение ей передалось от бабушки и отца.