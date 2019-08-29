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СКР заочно обвинил командира ВСУ в обстрелах гражданских объектов Донбасса

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СКР заочно обвинил командира ВСУ в обстрелах гражданских объектов Донбасса

Москва, 29 августа. Следственный комитет России заочно обвинил командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Гудзя по делу об обстрелах киевскими военнослужащими нескольких гражданских объектов Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, в июне и июле текущего года Гудзь вместе с другими военными 24 отдельной механизированной бригады армии Украины на территории ДНР, выполняя заведомо преступные приказы должностных лиц министерства обороны и национальной гвардии Украины, обстреливал из тяжелых видов оружия гражданские объекты Донбасса.

Отмечается, что в результате обстрела со стороны ВСУ не менее четырех мирных жителей получили различные ранения.

Следователи собрали убедительные доказательства, которые позволили заочно обвинить Гудзя в преступлениях, следует из сообщения.

В настоящее время идентифицируются должностные лица командующего состава ВСУ, причастные к совершению преступлений в отношении мирных жителей Донбасса.

Как сообщала «Газета.Ru», гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти парламенту, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает минские договоренности.

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Источник: Следственный комитет России
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