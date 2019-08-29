Диетолог предупредила об опасности колбасы и сосисок для детей

Москва, 29 августа. Чрезмерное употребление в пищу колбасы и сосисок может негативно повлиять на здоровье ребенка, заявила главный внештатный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева.

По ее словам, некоторые родители очень часто включают в рацион детей продукты, чрезмерное употребление которых приводит к тому, что в организме ребенка появляется избыточный белок. Часто употребление сосисок и колбас именно поэтому представляет опасность для молодого организма, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Это и аллергические реакции, и нарушение функции почек, и повышение нервной возбудимости», — отметила Брежнева.

Диетолог дала несколько советов родителям, заметив, что важно формировать пищевые привычки детей. Она рекомендовала не давать детям воду и напитки во время приема пищи, так как это снижает аппетит и замедляет процессы пищеварения. Также Брежнева посоветовала включать в рацион школьника растительные жиры.

Ранее сообщалось, что фрукты или несладкий йогурт могут быть оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе, которые обязательно нужно устраивать два раза в день. Такое мнение высказала врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия. Она обратила внимание на то, что перекусывать на работе необходимо, чтобы получить необходимую энергию и сохранить здоровье. Делать это, по ее словам, следует два раза в день.