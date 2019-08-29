Евросоюз с 2014 года вмешивался в дела России, финансируя телеканал «Дождь»

Москва, 29 августа. Евросоюз вмешивается во внутренние дела России, финансируя радикальный телеканал «Дождь». Транши от Еврокомиссии руководство канала исправно получает вот уже последние пять лет.

Первый перевод в размере 99 тыс. 990 евро руководство «Дождя» получило от генерального директората по вопросам развития и сотрудничества ЕС в 2014 году. Согласно документации, оказавшейся в распоряжении телеканала RT, эти деньги были выделены со следующей формулировкой: на «русскоязычное теле-/онлайн-дополнение об отношениях ЕС и России с акцентом на реализуемые в России проекты, финансируемые ЕС». Еще 99 тыс. 990 евро «Дождь» получил от ЕС в 2015 году. В 2016 году европейские спонсоры поскупились и послали «оппозиционным» журналистам только 59 тыс. 992 евро. В 2017 году переводов и вовсе не было, а вот в минувшем году размер транша составил 109 тыс. 995 евро.

Помимо этого «Дождь» спонсировал и фонд поддержки российских СМИ Sreda Foundation, зарегистрированный в Великобритании. В феврале 2015 года телеканал получил от этой организации 7,5 млн рублей, в 2016 году — 101 тыс. 487 евро, а в 2017 году — 99 тыс. 887 евро. Переводы прекратились из-за ликвидации Sreda Foundation, фонд перестал существовать зимой 2018 года. Интересно, что организация, которая преподносила свою миссию как поддержку российских СМИ, продолжала спонсировать «Дождь», хотя летом 2015 года Минюст РФ присвоил ему статус иноагента.

К слову, в том же 2015 году гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева в преддверии вступления в силу новой редакции закона о СМИ (по которому медиакомпании должны уведомлять Роскомнадзор о получении денег из-за границы), заверила, что телеканал эти требования не затронут, потому что средства из-за рубежа «Дождь» якобы не получает.

Спустя четыре года после того, как стало известно о дотациях ЕС телеканалу, RT попросило Синдееву прокомментировать эти транши. Тогда «Дождь» подготовил и опубликовал отчет о своей финансовой деятельности. Согласно этим спешно подготовленным данным, деньги «Дождь» получал от структур ЕС по рекламным контрактам, а сама Синдеева в комментарии ТАСС заявила, что Евросоюз заказывает им программы «Россия — это Европа», «которые продвигают европейские ценности».

Отчет «Дождя» прокомментировал юрист, член Общественной палаты Ильи Ремесло. По его мнению, руководство телеканала решило действовать на опережение, такая стратегия у политтехнологов называется «информационная прививка». Он пояснил, что этот прием работает следующим образом: зная о появлении негативной информации, которую невозможно опровергнуть, «Дождь» решил опубликовать эти данные первым, чтобы снизить неизбежные репутационные потери.

«Тогда возникнет эффект добровольного признания: мол, мы сами все вам рассказали, уважаемая аудитория», — рассказал Ремесло.

Отметим, что «Дождь» имел связи не только со структурами ЕС, но и организациями в США. Об этом в 2017 году заявили в американском Совете управляющих по вопросам вещания (BBG) (в настоящее время переименован в Агентство США по глобальным медиа (USAGM). Эта организация получает деньги из бюджета США и руководит зарубежными редакциями «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Помимо этого, агентство выстраивает «партнерские отношения» с «Дождем», РБК и «Эхом Москвы». Согласно данным на портале раскрытия информации, «Дождь» сотрудничал с USAGM с 2013 года.

Представители Генерального инспектората Госдепа США в 2013 году заявили, что USAGM поддерживает «аффилированные отношения» с «Дождем», потому что этот телеканал не хочет подписывать документы с иностранным юридическим лицом из-за «сохранения текущей политической ситуации в России». Руководство «Дождя» заявило, что денег от USAGM они никогда не получали.

Однако директор Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский убежден в обратном. Он напомнил, в частности, о заявлении Хиллари Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря США о том, что Госдеп может найти способ финансировать оппозицию. Кроме того, по словам Лозанского, ранее уже стало известно о том, что из госбюджета Штатов, а также ряда европейских стран и государств-членов НАТО выделялись сотни миллионов долларов на противодействие «российской агрессии».

«Было бы странно, если бы часть этих средств не поступала в российские оппозиционные структуры», — заметил эксперт.

Напомним, 23 мая этого года Федеральное агентство новостей опубликовало разработанный изданием Классификатор СМИ. Изначально в него попали 100 изданий федерального уровня, некоторые из которых публикуют откровенно фейковые новости. В категорию антироссийских были включен и телеканал «Дождь». Синдеева тогда предпочла отмолчаться и отказалась давать какие-либо комментарии.