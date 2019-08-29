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Кемеровской пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР

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Кемеровской пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР

Кемерово, 29 августа. Кузбасской пенсионерке по требованию прокурора пересчитали пенсию и назначили доплату в 160 тысяч рублей на основании предоставленного женщиной партийного билета от 1975 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

По данным ведомства, в прокуратуру обратилась 66-летняя жительница Кемерово, которая указала на то, что не согласна с отказом Пенсионного фонда России (ПФР) пересчитать ей пенсионные выплаты.

Отмечается, что во время проведенной прокуратурой проверки было установлено, что женщина является пенсионером по старости. Женщина предоставляла сотрудникам ПФР свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал данные о регулярных членских взносах, пишет «Газета Кемерова».

«Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины», — следует из сообщения.

Прокурор Кемерово внес в адрес руководителя Управления Пенсионного фонда представление о нарушении пенсионного законодательства с требованием сделать перерасчет пенсии.

По информации надзорного органа, по итогам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены. В результате пенсионерке пересчитали пенсию, доплата составила 160 тысяч рублей.

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