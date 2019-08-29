Рудковская заявила, что у ее ног появился «серьезный конкурент»

Москва, 29 августа. Продюсер и супруга знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила о конкуренции со Светланой Бондарчук в вопросе красоты ног. Соответствующую публикацию она разместила в своем аккаунте в Instagram.

По словам Рудковской, с Бондарчук они дружат уже более 15 лет. Сейчас подруги встретились в Сочи. Рудковская опубликовала видеозапись, на которой они обе запечатлены в коротких платьях. Однако на Бондарчук — босоножки на высоком каблуке, а вот Рудковская обута в сандалии.

Жена Плющенко заявила, что у ее ног появился «серьезный конкурент».

«Ну вот приблизительно так мы и ходим на завтрак в Сочи, но, замечу, я по-сочинскому, без каблуков, хотя не скрою, что у моих ног с появлением Светланы появился серьезный конкурент», — написала Яна Рудковская.

Рудковская уже не в первый раз демонстрирует подписчикам свои ноги. Ранее она опубликовала в соцсети видео, на котором спускается по лестнице в мини-комбинезоне. Однако подписчики не оценили походку Рудковской и сочли ее слишком вульгарной.

Как передает «Газета.Ru», летом 2019 года супруга фигуриста обновила свой имидж. Она отметила, что с трудом соглашается на эксперименты с внешностью, однако предстала перед публикой с новой укладкой и нюдовым макияжем.