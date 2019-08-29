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Росконтроль назвал лучшие куриные котлеты

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Росконтроль назвал лучшие куриные котлеты

Москва, 29 августа. Росконтроль провел исследование куриных котлет популярных брендов. Среди проверенных марок оказались «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ», «О’кей».

Росконтроль назвал лучшие куриные котлеты. Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверку безопасности провалили «Петровские деликатесы» и «О’кей». В этих образцах исследователи нашли повышенный уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в продукции содержались бактерии кишечной палочки.

Антибиотики зафиксировали в образцах «Первая свежесть», «Троекурово», «МясновЪ» и «О’кей». Два последних производителя использовали для котлет несвежее мясо.

По итогу эксперимента к покупке рекомендовали только котлеты «Петелинка». В список с замечаниями отправились «Первая свежесть», «Троекурово» и «МясновЪ». «Троекурово» решило оспорить данные о наличии в мясе антибиотиков.

Ранее Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса. Эксперты изучили бедра цыплят-бройлеров и выяснили, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья. 

Отмечается, что суммарно специалисты проверили продукты шести марок: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». В результате лишь куриные бедра последней марки признаны организацией безопасными.

В Росконтроле заявили, что у куриных бедер марки «Троекурово» наличествуют все признаки тухлого продукта: у мяса плохой запах, липкая поверхность. Содержание микроорганизмов в нем в 24 раза выше максимально допустимой нормы.

Кроме того, в куриных бедрах «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось еще выше — оно в 30 раз превысило допустимую норму. Все перечисленные три марки в итоге включены в черный список организации.

Повышенный уровень микроорганизмов зафиксирован и у куриных бедер марок Servilux и «Ясные зори», впрочем, не в таком высоком количестве. В связи с этим данные марки включили в список товаров с нареканиями. Специалисты также проверили мясо на антибиотики, но не обнаружили следов препаратов ни в одном из шести образцов.

Кроме того, Росконтроль рассказал, как нужно выбирать колбаски. Как уточнила главный специалист экспертного центра Союза потребителей Ирина Аркатова, если продукт содержит сою в любом количестве, это обязательно должно быть указано на маркировке. Она напомнила, что соя для многих людей является аллергеном. Кроме того, сою добавляют в мясные изделия с целью удешевить производство.

Росконтроль назвал лучшие куриные котлеты

Росконтроль назвал лучшие колбаски. Как уточнили специалисты, в колбасках «Мираторг», «О’кей» и «Самсон» в принципе не слишком много мяса, компонент составляет около половины общего объема. Как выявили ученые, в образце «НДК» содержатся консерванты. При этом органолептические свойства у всех колбасок были хорошие.

Специалисты пришли к выводу, что «МясновЪ» обладает нежной консистенцией. Росконтроль рекомендовал к покупке «Мираторг». Ведомство объяснило, что «МясновЪ» и Globus не соответствуют требованиям безопасности, поэтому были добавлены в «черный список».

Также Росконтроль определил лучшую марку вареников с картофелем и грибами. 

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Источник: пресс-служба Росконтроля
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