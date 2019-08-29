Москва, 29 августа. Росконтроль провел исследование куриных котлет популярных брендов. Среди проверенных марок оказались «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ», «О’кей».

Росконтроль назвал лучшие куриные котлеты. Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверку безопасности провалили «Петровские деликатесы» и «О’кей». В этих образцах исследователи нашли повышенный уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в продукции содержались бактерии кишечной палочки.

Антибиотики зафиксировали в образцах «Первая свежесть», «Троекурово», «МясновЪ» и «О’кей». Два последних производителя использовали для котлет несвежее мясо.

По итогу эксперимента к покупке рекомендовали только котлеты «Петелинка». В список с замечаниями отправились «Первая свежесть», «Троекурово» и «МясновЪ». «Троекурово» решило оспорить данные о наличии в мясе антибиотиков.

Ранее Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса. Эксперты изучили бедра цыплят-бройлеров и выяснили, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.

Отмечается, что суммарно специалисты проверили продукты шести марок: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». В результате лишь куриные бедра последней марки признаны организацией безопасными.

В Росконтроле заявили, что у куриных бедер марки «Троекурово» наличествуют все признаки тухлого продукта: у мяса плохой запах, липкая поверхность. Содержание микроорганизмов в нем в 24 раза выше максимально допустимой нормы.

Кроме того, в куриных бедрах «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось еще выше — оно в 30 раз превысило допустимую норму. Все перечисленные три марки в итоге включены в черный список организации.

Повышенный уровень микроорганизмов зафиксирован и у куриных бедер марок Servilux и «Ясные зори», впрочем, не в таком высоком количестве. В связи с этим данные марки включили в список товаров с нареканиями. Специалисты также проверили мясо на антибиотики, но не обнаружили следов препаратов ни в одном из шести образцов.

Кроме того, Росконтроль рассказал, как нужно выбирать колбаски. Как уточнила главный специалист экспертного центра Союза потребителей Ирина Аркатова, если продукт содержит сою в любом количестве, это обязательно должно быть указано на маркировке. Она напомнила, что соя для многих людей является аллергеном. Кроме того, сою добавляют в мясные изделия с целью удешевить производство.

Росконтроль назвал лучшие колбаски. Как уточнили специалисты, в колбасках «Мираторг», «О’кей» и «Самсон» в принципе не слишком много мяса, компонент составляет около половины общего объема. Как выявили ученые, в образце «НДК» содержатся консерванты. При этом органолептические свойства у всех колбасок были хорошие.

Специалисты пришли к выводу, что «МясновЪ» обладает нежной консистенцией. Росконтроль рекомендовал к покупке «Мираторг». Ведомство объяснило, что «МясновЪ» и Globus не соответствуют требованиям безопасности, поэтому были добавлены в «черный список».

Также Росконтроль определил лучшую марку вареников с картофелем и грибами.