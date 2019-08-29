В Госдуме заявили, что за военную помощь США Украине придется расплачиваться территориями

Решение президента США Дональда Трампа о пересмотре военной помощи Украине можно назвать «пустым заявлением», заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

В 2019 финансовом году военная помощь Украине в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн. По данным источника издания Politico, Трамп хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Президент США поручил провести ревизии выделяемых Украине средств министру обороны Марку Эсперу и своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону. Пока решение не принято, средства будут заморожены, пишут СМИ.

По словам Шерина, было бы понятно, если бы в США заявили, что хотят пересмотреть военный бюджет в сторону уменьшения или увеличения, а также какие виды вооружения поставлять на Украину.

В США есть два лагеря, которые лоббируют интересы политических элит, рассказывает депутат. Это представители энергетического сектора и организации по продаже оружия.

«Им безразлично то, каким именно странам помогать и на какие суммы. Они хотят освоить военный бюджет. В любом случае, если Украина будет получать помощь от США, то она эти деньги будет возвращать. Украина будет возвращать их натурой, в виде тех же территорий и предприятий. Поэтому сегодня мы четко понимаем, что переворот на Украине был организован США. Они вложили туда деньги и будут эти деньги возвращать. Такая политика США позволяет финансовым группам, которые торгуют вооружением, зарабатывать на Украине», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий полагает, что США вряд ли откажутся от военной помощи Украине. В Вашингтоне будут только пересматривать средства для того, чтобы найти их недостачу, а затем предъявить этот факт Украине.

«В США хотят, чтобы Украина считала себя виноватой стороной. Таким образом США будут «держать ее на крючке». Кроме того, Украина уже сама себе не принадлежит. Она находится под внешним управлением и теперь уже никуда не денется. К России возвращаться тоже Украина не может, так как уже сделано все для того, чтобы изгадить отношения между нами. США будут обращаться с Украиной так же, как с бесправным существом, а не как с полноценным государством», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее Россия неоднократно предостерегала США от поставок на Украину вооружений. Против продажи оружия Киеву высказывались и многие европейские политики, которые называли такие шаги рискованным путем выхода из кризиса.

До этого сообщалось, что США были заинтересованы в оказании военной помощи Украине. Об этом говорил генерал-лейтенант Чарльз Хупер, возглавляющий управление Пентагона по сотрудничеству и безопасности.

Также специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что Киев должен начать приобретать оружие и военную технику у Вашингтона.