Назарбаев призвал лидеров ядерных стран обсудить международную безопасность в Нур-Султане

Нур-Султан, 29 августа. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал лидеров ядерных стран обсудить международную безопасность за столом переговоров в Нур-Султане.

По словам экс-главы Казахстана, мировое сообщество обязано «найти в себе мудрость сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем планеты».

Он указал на то, что диалог будет продуктивным и принесет должный эффект в том случае, если за стол переговоров сядут, во-первых, руководители ядерных держав, передает РИА Новости.

«Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле — руководителям США, РФ, Китая и других ядерных держав — и договариваться», — заявил Назарбаев во время торжественной церемонии вручения учрежденной им премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность.

Экс-президент добавил, что лидеры крупнейших государств всегда брали на себя ответственность за завтрашний день человечества. Он выразил уверенность в том, что сегодня именно «такое время».

Как сообщала «Газета.Ru», 2 августа прекратил действие ДРСМД. В начале 2019 года американские власти объявили об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его «длительном нарушении». Москва категорически отвергает все обвинения. В начале июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что в полной мере выполняет условия ДРСМД. Руководитель дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону касательно выполнения договора самими американцами.