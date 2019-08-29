Ученые объяснили «неуязвимость» рака поджелудочной железы

Москва, 29 августа. Злокачественные опухоли поджелудочной железы почти полностью лишены кровеносных сосудов. К такому выводу пришли ученые из Гарварда, Бостонского и Пенсильванского университетов.
Лекарства от этого онкологического заболевания не могут достичь злокачественного образования именно из-за отсутствия кровеносных сосудов в опухоли. Отметим, рак поджелудочной железы является одной из самых «неуязвимых» и опасных форм онкологии. По последним данным, только 9% пациентов выживают спустя пять лет после получения диагноза. Это происходит ввиду того, что раковые клетки поджелудочной железы могут «вырываться из опухоли» и быстро попадать в кровоток, сообщает Medicalxpress.
Ученые выяснили, что опухолевые клетки проникают в кровеносные сосуды, разрушают выстилающие их эндотелиальные клетки и заменяют их опухолевой структурой. По данным специалистов, процесс может быть обусловлен тем фактом, что происходит взаимодействие между белковым рецептором ALK7 и содержащимся в раковых клетках поджелудочной железы белком Activin.
«Наше исследование демонстрирует, что особенно важно «спасать» сосудистую систему перед непосредственно лечением рака поджелудочной железы, потому как заболевание активно разрушает единственный путь доставки лекарств к метастатическим опухолям», — подчеркнули ученые.
Напомним, ранее в Минздраве России рассказали о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году. Так, самый высокий показатель летальности зафиксирован при раке поджелудочной железы (39,9%). Об этом пишет RT.