Ученые объяснили «неуязвимость» рака поджелудочной железы

Москва, 29 августа. Злокачественные опухоли поджелудочной железы почти полностью лишены кровеносных сосудов. К такому выводу пришли ученые из Гарварда, Бостонского и Пенсильванского университетов.

Лекарства от этого онкологического заболевания не могут достичь злокачественного образования именно из-за отсутствия кровеносных сосудов в опухоли. Отметим, рак поджелудочной железы является одной из самых «неуязвимых» и опасных форм онкологии. По последним данным, только 9% пациентов выживают спустя пять лет после получения диагноза. Это происходит ввиду того, что раковые клетки поджелудочной железы могут «вырываться из опухоли» и быстро попадать в кровоток, сообщает Medicalxpress.