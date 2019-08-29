Российские артиллеристы уничтожили лагерь условного противника на учениях в Армении

Ереван, 29 августа. Российские артиллеристы уничтожили лагерь условного противника во время учений, которые прошли в горах Армении. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что во время двусторонних командно-штабных учений военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении уничтожили цель с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Применяя беспилотники, артиллеристы провели разведку целей условного противника и подготовили данные для стрельбы и управления огнем. Артиллерийские подразделения использовали 122-миллиметровые самоходные гаубицы «Акация», минометы 2С11 «Сани» и реактивные системы залпового огня «Град».

В пресс-службе отметили, что во время активной фазы учений артиллеристы будут атаковать одиночные и групповые цели, расположенные на расстоянии от одного до 20 километров. Для этого военные применят навыки работы на навигационной аппаратуре, баллистической станции, гирокомпасе и современных средствах связи.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что военнослужащие инженерного подразделения российской военной базы в рамках тех же учений заминировали и подорвали мост, расположенный на пути движения колонны техники условного противника. Военные провели разведку дорожного полотна и заложили мины с дистанционным взрывателем по методу «минного шлагбаума». Затем участники учений произвели двойной подрыв моста. Стратегический объект был разрушен, а головная и замыкающая машины механизированной колонны условного противника уничтожены.

Двусторонние командно-штабные учения в Армении проводятся в период с 26 августа по 1 сентября. Каждый день в них принимают участие более 500 военнослужащих. Кроме того, ежедневно в учениях задействуют около 100 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическую, армейскую и беспилотную авиацию.