Радикалы попросили Зеленского «убрать Авакова»

Накануне перед офисом президента Украины на улице Банковой активисты разных общественных организаций провели акцию протеста «Аваков — чорт!». Их целью было повлиять на власти таким образом, чтобы глава МВД Арсен Аваков не попал в новое правительство. Корреспондент Федерального агентства новостей с удовольствием наблюдал это странное зрелище.

Сходить на «акцию у администрации президента» еще недавно означало в Киеве следующее: все протестующие просто проходили по Институтской улице и останавливались в створе Банковой улицы, вечно наглухо перекрытой полицией. Так повелось еще при позднем Викторе Януковиче и продолжилось при Петре Порошенко — оба президента явно побаивались своего народа и старались держать его на расстоянии. Владимир Зеленский, едва придя к власти, снял кордоны на Банковой и открыл ворота своего офиса для всех желающих.

Корреспондент ФАН впервые попал на эту заветную территорию и убедился — там действительно красиво и даже как-то торжественно. Эту обстановку не смогли испортить даже участники «предупредительной акции» под офисом президента, целью которой было «не допустить переназначения главы МВД Авакова на любую госдолжность в новой власти». Самих протестующих собралось сотни четыре — здесь были представители радикальных организаций вроде С14, активисты мирных общественных движений и даже сурового вида парни из никому не ведомой организации Protasiv Neighbourhood.

Сама акция началась пафосно: националисты, стоя у дверей президентского офиса, некоторое время жгли файеры и скандировали: «Чорта — в пекло!» Перед толпой радикалов ходили лидеры С14 — Евген Карась и Сергей Стерненко, люди, с которыми нормальный человек не пойдет даже в один туалет. Но большинство из пришедших гражданских активистов явно не знали этих негодяев в лицо, поэтому чувствовали себя спокойно.

В руках манифестанты держали плакаты: «Кто заказал Катю Гандзюк?», «Аваков — чорт!», «Арсен Аваков — кандидатура от организованной преступности», «Володя! Нам Аваков непотребен! А тебе?» и т. д. Кроме того, активисты старательно обклеивали плакатами каменные шары, установленные перед офисом президента. На одном из них разместился яркий слоган «Шуфрича не били уже 251 день». Он намекал, что одного из лидеров фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» пора подвергнуть наказанию.

Сами активисты охотно перечисляли предыдущие грехи Авакова, за которые его стоит навсегда отстранить от власти.

«Отсутствие реформ, сотни нераскрытых резонансных дел — вот что характеризует Авакова. Кроме того, все помнят, как он прикрывал своего сына в «деле с рюкзаками для МВД» и не позволял НАБУ проводить обыск в его квартире. Мы организовали эту акцию, чтобы дать сигнал Зеленскому — лучше не надо сохранять Авакова во власти», — рассказал ФАН один из организаторов мероприятия Дмитрий Д.

«Аваков — реальный черт во плоти, министр «слитых» дел и нераскрытых убийств. Ему не место в новом кабмине. Ему вообще не место во власти. Никаких должностей! Только «посадки». Мы вышли, чтобы напомнить президенту Зеленскому о «достижениях» Авакова на посту министра», — заявил другой активист.

В числе претензий к Авакову, которые выдвинули инициаторы митинга, — проваленная реформа органов внутренних дел, реабилитация «ментовских кадров», многочисленные убийства и нападения на активистов по всей стране и «коррупционные закупки в МВД».

Впрочем, по наблюдениям корреспондента ФАН, протест, продолжавшийся на Банковой около часа, не носил яростного характера. Чувствовалось, что даже самые отъявленные националисты пока что боятся откровенно поносить новую власть, которую выбрали 73 процента украинцев. Скорее, таким образом С14 и им подобные робко пытались давать ей советы по кадровой политике.



Отметим, украинцы уже не в первый раз требуют увольнения министра внутренних дел. В начале июня 2019 года петиция с требованием отправить в отставку Авакова набрала в Интернете 25 тысяч голосов. Тогда же сразу в нескольких городах Украины прошли протесты с аналогичными призывами. Однако политологи говорят о том, что шансы сохранить свой пост в правительстве (или получить другой) у Авакова все равно остаются.

Ведь именно глава МВД обеспечил законность и порядок на последних выборах президента и парламента (вопреки желанию старой власти). За что «команда Зе» должна быть ему крайне благодарна. И именно Аваков пользуется твердой поддержкой в Вашингтоне, без оглядки на который делать кадровые назначения в новом правительстве Украины сегодня вряд ли возможно.