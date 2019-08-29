Первый пуск «Ангары» с космодрома «Восточный» намечен на 2023 год

Владивосток, 29 августа. Первый пуск новой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» в Амурской области назначен на четвертый квартал 2023 года. Об этом рассказал журналистам руководитель отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков.

По его словам, в настоящее время завершились заводские испытания опорного устройства первых четырех этажей кабель-заправочной башни. Он уточнил, что к их отправке на «Восточный» уже приступили.

«Отправка будет завершена в срок с ориентировочной датой пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» — четвертый квартал 2023 года», — сказал Филенков он в передаче «Космическая среда» на YouTube-канале Роскосмос ТВ.

На данный момент на российском космодроме идет возведение второй очереди — инфраструктуры под ракету «Ангара». Первая, почти оконченная очередь, включает в себя стартовый комплекс под ракеты «Союз», которые уже иногда отправляются с нового космодрома.

Ранее сообщалось, что первый пуск «Ангары» с «Восточного» намечен на 2021 год, но позже его перенесли на 2023 год.