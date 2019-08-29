Роскосмос и Европа готовят соглашение о полетах астронавтов к МКС на «Союзах»

Москва, 29 августа. Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА) работают над подготовкой двустороннего соглашения о доставке астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз». Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что Европейское космическое агентство готово отправлять своих астронавтов к Международной космической станции на российских «Союзах».

«Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения Роскосмоса с ЕКА дано», — сообщил Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщают СМИ, сейчас европейские астронавты летают к МКС на «Союзах» по американской квоте, то есть занимают места коллег из США по двустороннему соглашению между ЕКА и НАСА. Соглашения между Роскосмосом и ЕКА до этого не было.

Ранее глава ЕКА Ян Вернер на авиасалоне МАКС-2019 сообщил, что космическое агентство готово в будущем использовать российские корабли «Союз» для полетов к МКС. Он отметил, что на встрече с Рогозиным 27 августа европейская сторона выразила готовность достичь договоренностей с РФ о доставке астронавтов на МКС с помощью российских кораблей.