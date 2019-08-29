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Россия

В России пиратские ссылки будут удалять из поисковиков за 6 часов

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В России пиратские ссылки будут удалять из поисковиков за 6 часов

Москва, 29 августа. В России поисковые системы обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после их появления в специальном реестре.

Как сообщают «Ведомости», соответствующие поправки в закон «Об информации» были подготовлены российскими телерадиокомпаниями, онлайн-кинотеатрами., а также IT-компаниями.

Специальные реестры пиратских ссылок, количество которых будет неограниченно, будут вести компании, одобренные Роскомнадзором. После того, как тот или иной реестр заработает, поисковые системы должны будут к нему подключиться в течение 10 дней.

Представитель надзорного ведомства подтвердил изданию, что поправки готовы и направлены в администрацию президента, после чего их планируют передать в комитет по информационной политике Государственной думы.

В России пиратские ссылки будут удалять из поисковиков за 6 часов

Как напоминает RT, Роскомнадзор готовит зеркальный ответ на притеснение российских СМИ за рубежом. Возмущение ведомства вызвали действия британского медиарегулятора Ofcom, который наложил на телеканал RT штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов. 

В Лондоне объяснили наказание якобы «нарушением принципа беспристрастности» со стороны российского СМИ. В Москве при этом подчеркнули, что канал для консультаций с медиарегулятором в Британии уже открыт.

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Источник: Ведомости
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