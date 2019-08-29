В России пиратские ссылки будут удалять из поисковиков за 6 часов

Москва, 29 августа. В России поисковые системы обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после их появления в специальном реестре.

Как сообщают «Ведомости», соответствующие поправки в закон «Об информации» были подготовлены российскими телерадиокомпаниями, онлайн-кинотеатрами., а также IT-компаниями.

Специальные реестры пиратских ссылок, количество которых будет неограниченно, будут вести компании, одобренные Роскомнадзором. После того, как тот или иной реестр заработает, поисковые системы должны будут к нему подключиться в течение 10 дней.

Представитель надзорного ведомства подтвердил изданию, что поправки готовы и направлены в администрацию президента, после чего их планируют передать в комитет по информационной политике Государственной думы.

Как напоминает RT, Роскомнадзор готовит зеркальный ответ на притеснение российских СМИ за рубежом. Возмущение ведомства вызвали действия британского медиарегулятора Ofcom, который наложил на телеканал RT штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов.

В Лондоне объяснили наказание якобы «нарушением принципа беспристрастности» со стороны российского СМИ. В Москве при этом подчеркнули, что канал для консультаций с медиарегулятором в Британии уже открыт.