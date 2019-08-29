Опрос показал, что каждый пятый россиянин смотрит телевизор раз в полгода

Москва, 29 августа. Каждый пятый житель России смотрит телевизор раз в полгода, чуть меньше половины граждан включают его каждый день. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели специалисты сервиса Hi-Tech Mail.ru.

Согласно полученным данным, порядка 20% россиян смотрят телевизор раз в полгода или реже, около 43% участников опроса включают его каждый день. Только 17% респондентов заявили, что смотрят ТВ пару раз в месяц, остальные — один раз в 2–5 месяцев.

Почти у всех участников опроса (92%) есть телевизоры дома, две трети (73%) расположили их в гостиной, а 44% смотрят телевизор в спальне, чуть больше трети (38%) — на кухне. Также опрос показал, какие именно передачи и фильмы смотрят россияне. Так, 53% опрошенных чаще всего включают фильмы, которые идут по телевизору, а 48% смотрят по ТВ новости. Популярные сериалы любят 29% респондентов, спортивные программы — 26%, мульфильмы — 24%. Меньше всего смотрят развлекательные (16%) и музыкальные передачи (16%), а также ток-шоу (14%).

Результаты опроса показали, что граждане России не любят менять технику часто. В частности, почти половина респондентов, а именно 44% обновляли технику более пяти лет назад, еще 17% — три–пять лет назад, 23% опрошенных — меньше трех лет назад.

Отметим, специалисты сервиса Hi-Tech Mail.ru провели опрос в период с 23 по 30 августа. В нем приняли участие 8,8 тысяч российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

Ранее сообщалось, что просмотр телевизора более двух часов в день может вызвать преждевременную смерть. К таким выводам пришла группа британских ученых из университета Глазго. В масштабном исследовании принимали участие порядка 329 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые проанализировали их самочувствие, соотнося его со временем, которое испытуемые проводили у телевизора. Ученые выяснили, что просмотр телевизора представляет опасность для тех, у кого есть проблемы с сердцем.