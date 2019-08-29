Около 17 человек пострадали при столкновении маршрутки и грузовика на Ставрополье

Ставрополь, 29 августа. Серьезное ДТП произошло на Ставрополье: столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль, пострадали как минимум 15 человек. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

Известно, что авария произошла на 232-м километре федеральной автомобильной дороги «Кавказ» в четверг утром. Грузовой автомобиль MAN «Тонар» столкнулся с пассажирским маршрутным такси Mercedes-Benz Sprinter, следовавшим из Адлера во Владикавказ. В больницы доставили по разным оценкам от 15 до 17 человек, в том числе пятерых детей.

По последним данным, в маршрутном такси находились 23 пассажира. К счастью, информации о погибших не поступало. Всех пострадавших незамедлительно госпитализировали в медучреждения. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

«Установлено, что водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку пассажиров. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности обоих водителей устанавливаются», — проинформировали в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой страшной аварии с участием пяти легковых автомобилей около Рязани. По данным МВД по региону, авария произошла на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань. Пострадали пять человек, один пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.