Власти Японии заподозрили Facebook в неуплате налогов

Токио, 29 августа. Налоговое управление Токио заподозрило японский филиал компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью неуплаты налогов. По информации СМИ, речь идет о сумме в почти 4,7 миллиона долларов (500 миллионов йен).

Как передает агентство Kyodo, эта сумма была получена от продаж рекламы в период с 2017 по 2019 год. Выяснилось, что все это время деньги поступали на счета филиала в Ирландии. Там ставка налога на прибыль предприятий составляет 12,5%, тогда как в Японии — 30%.

Исходя из этой суммы, Facebook за два года не доплатила налоги в Японии на сумму почти в миллион долларов (110 миллионов йен). Власти Японии продолжают расследование в отношении филиала американской компании.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что Facebook нанимала несколько сотен подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей приложений корпорации.