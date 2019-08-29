Ученые перечислили провоцирующие развитие рака продукты

Москва, 29 августа. Французские ученые провели исследования и определили, какие продукты могут способствовать развитию онкологии. Об этом сообщило издание MedicalXpress.

По словам исследователей, употребление даже маленького количества сока или газировки в день может причинить вред здоровью человека. Отмечается, что риск развития онкологических заболеваний на 18% увеличивается даже при употреблении 100 мл указанных напитков. Для рака молочной железы риск увеличивается на 22%, пишет «Ридус».

Помимо этого, на 20% увеличивается риск возникновения онкологии при употреблении до 70 гр красного мяса. Также, указали ученые, опасными могут быть спиртные напитки, которые повышают вероятность развития рака на 8%, сообщает «Газета Кемерова».

Как пишет «ФедералПресс», специалисты рекомендуют не использовать слишком часто при приготовлении еды растительное масло, поскольку употребление этого продукта, прошедшего термическую обработку, может стать причиной возникновения рака прямой кишки.

Ранее медик Уильям Ли представил перечень продуктов, которые могут помочь уменьшить риск развития онкологических заболеваний. Самые эффективные в борьбе с раком, по мнению эксперта, овощи. Особенно томаты, в которых содержится пигмент ликопин.