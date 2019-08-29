Названы растения, помогающие справиться со стрессом

Москва, 29 августа. Эксперты рассказали о растениях, которые помогают людям снизить уровень стресса. По словам ученых, одним из главных успокоительных средств является мята перечная. Они предложили использовать растение в пищу, либо в качестве ароматизатора.

Мята помогает снимать головную боль, а сделанные из нее эфирные масла повышают бдительность. Как пишет издание MedikForum, хорошим средством от стресса является черноглазый горох. Он богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. По словам исследователей Национального института здравоохранения США, употребление растения в пищу может вылечить от депрессии. Специалисты советует людям с повышенным уровнем стресса обратить внимание на ромашку. Она успокаивает и будет полезна людям, страдающим от бессонницы. В списке полезных в борьбе о стрессом трав также оказалась приамбула с большим содержанием триптофана. Последнее используют в производстве естественного антидепрессанта — гормона серотонина.

Кроме того, успокаивающими свойствами обладает орегано, которое применяют как лекарственное средство при простуде, головных и болях в мышцах.

Напомним, эксперты назвали траву, которая способна побороть более 50 болезней. Она считается сильным антисептиком и обладает противовирусными свойствами.

Ученые назвали траву, лечащую более 50 болезней. Как уточнили ученые, речь идет о чабреце. Эта трава также известна как тимьян. Чабрец обезболивает, а также является сильным природным антибиотиком. Эта трава может вылечить от гриппа, лечит стрептококк и грибки рода Candida. Кроме того, чабрец способствует разрушению микроорганизмов, в результате чего защитные функции организма становятся лучше. Помимо этого, трава способна вывести из организма человека шлаки и токсины, а также помочь формированию лейкоцитов.

Как отметили специалисты, разбавленное водой тимьяновое масло может помочь в борьбе со стафилококком, а также убьет до 90% всех вредных вирусов на протяжении трех часов во время испарения. Чабрец также используют против инфекционных респираторных болезней, для борьбы с кашлем, лечения воспаления гортани.

Ранее российские ученые разработали эффективное средство лечения тяжелых ран. Ученые из Красноярска совместно с коллегами из института Йожефа Стефана в Словении разработали наноантибиотик, доказавший эффективность при лечении тяжелых ран.

Препарат разработан на основе серебра и цинка. Как сообщается в статье, опубликованной в Journal of Microbiological Methods, в его составе используются также лекарственные растения, произрастающие в Восточной Сибири — володушка золотистая и борщевик рассеченный.

Как заявила профессор базовой кафедры биотехнологии Сибирского Федерального университета Светлана Прудникова, в настоящее время исследователи совершенствуют специальный материал из бактериальной целлюлозы, который можно будет применять при лечении осложненных ран, ожогов и так далее.

В статье отмечается, что бактериальная целлюлоза обладает высоким уровнем биосовместимости и широко используется в качестве перевязочного материала. Но она не обладает антибактериальным действием, поэтому обогащение ее антибиотиком может значительно улучшить лечебные свойства.

«Сибирские ученые использовали для производства этого материала собственный высокопродуктивный штамм бактерий, способный синтезировать бактериальную целлюлозу на разных субстратах. Что касается наноантибиотика, то «обогащение» фитокомпонентами значительно расширило спектр его действия», — сообщают исследователи.

По результатам тестов наноантибиотик показал эффективность против синегнойной палочки, штамма стафилококка, вызывающего сепсис и пневмонии, а также против кишечной палочки.

Кроме того, российские ученые разработали биоаналог самого дорогого лекарства. Они вывели биологический аналог самого дорогого в мире медицинского препарата — экулизумаба. Об этом сообщает в четверг Мипромторг.

Как уточнили в ведомстве, экулизумаб используется для борьбы с такими редкими заболеваниями, как пароксизмальная ночная гемоглобинурия и атипичный гемолитико-уремический синдром.