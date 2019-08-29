Более 1 млн британцев высказались против приостановки работы парламента

Лондон, 29 августа. Петиция, размещенная на сайте британского парламента, против приостановки работы законодательного органа королевства набрала более одного миллиона подписей.

Как сообщают «Известия», коллективное обращение подданных ее британского величества было зарегистрировано после того, как премьер-министр с согласия королевы решил приостановить работу парламента до середины октября.

«Работа парламента не должна быть приостановлена, пока действие статьи 50 должным образом не отсрочено или пока Соединенное Королевство не откажется от намерения выйти из ЕС», — говорится в тексте петиции.

Как считают многие эксперты, председатель британского правительства решил отправить парламентариев в вынужденный отпуск для того, чтобы ему никто не помешал завершить Brexit.

К слову, проведенный среди граждан королевства опрос показал, что лишь 28% респондентов поддерживают шаг премьер-министра, 47% выступают против приостановки работы парламента.