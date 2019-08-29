Глава ЕКА заявил о готовности продолжать использовать российские корабли «Союз»

Москва, 29 августа. Европейское космическое агентство (ЕКА) готово в будущем использовать российские корабли «Союз», чтобы отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил глава агентства Ян Вернер на авиасалоне МАКС-2019.

«Для запуска европейских астронавтов на российских кораблях необходима прямая договоренность, в частности с Роскосмосом. Пока такой договоренности нет», — уточнил Вернер.

Глава ЕКА уточнил, что окончательное решение об использовании «Союзов» пока не принято, но этот вопрос планируют рассмотреть в будущем. Вернер отметил, что 27 августа в ходе встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным европейская сторона выразила готовность достичь договоренностей с РФ о доставке астронавтов ЕКА на МКС с помощью российских кораблей, передает RT.

Как отметил глава ЕКА, сейчас агентство сотрудничает с коллегами из США. ЕКА не оплачивает доставку своих астронавтов на МКС, а поставляет американцам оборудование. Те, в свою очередь, предоставляют возможность отправки европейских астронавтов на космическую станцию. Вернер подчеркнул, что оборудование поставлялось в США в рамках программы «Шаттл». Когда ее закрыли, американцы остались должны ЕКА еще несколько запусков астронавтов.

«После этого мы продолжили сотрудничество на следующей основе: мы поставляем оборудование американцам, а они платят Роскосмосу за места европейских астронавтов», — уточнил Вернер.

Отметим, что с 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только «Союзы». Они доставляют на станцию россиян, американцев и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

Ранее корабль «Союз МС-14» доставил на МКС российского антропоморфного робота Федора, сообщает Infox.ru. «Союз» успешно пристыковался к МКС со второй попытки, передает НСН. На станции уже провели испытания экзоскелета Федора.