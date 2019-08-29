Москва, 29 августа. Выходец из швейцарской коммуны Флументаль Кристиан Циммерманн пешком дошел от родных мест до Москвы. Его путь составил 111 дней.

Швейцарец четыре месяца шел пешком от дома до Москвы. Как рассказал сам путешественник, он закончил дорогу в самом центре российской столицы — на Красной площади. Как пишет Solothurner Zeitung, житель Швейцарии стартовал 5 мая 2019 года из коммуны Флументаль. Он преодолел 3345 километров. С собой он взял «Миссис Молли» (так он называет тележку из магазина). Как признался сам путешественник, он шел четыре месяца и еще не осознал до конца, что дошел до финиша.

Ранее французский путешественник, идущий пешком в Москву, впрягшись в телегу с вещами, был замечен в подмосковном Серпухове.

«На дороге у деревни Дракино его остановил наряд ГИБДД, — рассказала в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Подслушано | Серпухов без цензуры!» Ксения Антонова. — Как оказалось, предлагали помощь».

По словам самого молодого человека, таким образом он путешествует уже 2,5 года. За это время он прошел через Италию и Грецию, а этой осенью добрался до России со стороны Брянской области. В своей телеге он везет все необходимые вещи. Путешественник отметил, что как только он прибудет в российскую столицу, то сразу сядет в поезд «Москва — Владивосток».

Кроме того, житель подмосковного города Жуковский решил дойти пешком до Тюмени. По предварительным расчетам, домой он вернется только через пять лет. Историк Андрей побывал в 40 регионах России. За его передвижениями следят подписчики в социальных сетях. За день ему удается проходить до 30 километров.

В больших городах он останавливается у знакомых на ночевку, но чаще отдыхает на природе. С собой у него есть палатка и необходимые вещи. Свои впечатления от увиденного энтузиаст записывает в походный дневник. Он считает, что этот материал можно использовать для будущей книги. Андрей планирует посмотреть Байкал, Дальний Восток, Урал, а потом идти домой.

Ранее сообщалось, что известный путешественник Федор Конюхов совершил полет в Крым на уникальном солнечном самолете. Его сопровождал президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.

Экипаж взлетел рано утром 5 июля с московского аэродрома «Северка» и должен приземлиться на аэродроме в Евпатории. При хороших погодных условиях перелет займет один световой день.

Летательный аппарат, на котором отправились в путешествие Конюхов и Рябчинский, уникальный. Воздушное судно «Летающая Лаборатория» оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Размах крыла составляет 25 метров, при этом самолет весит всего 900 килограмм. Во время полета Конюхов испытает работу солнечных модулей.

Вечером 5 июля в штатном режиме завершился первый этап перелета. Конюхов и Рябчинский, преодолевшие путь в 1 340 километров, переночевали на Гостагаевском аэродроме в Краснодарском крае, а рано утром продолжили свой путь.

Через два года Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на энергии солнца.