Турецкие СМИ объяснили, в чем заключается смысл послания Эрдогана Вашингтону

Анкара, 29 августа. Визит турецкого президента Реджепа Эрдогана в Москву начался с посещения авиационной выставки (МАКС-2019), где были показаны новейшие изделия российской оборонной промышленности. Место встречи российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги носило «символический характер»: оно должно было продемонстрировать намерение обеих стран расширять сотрудничество в военной отрасли. Об этом пишет журналист Серкан Демирташ в материале для издания Hürriyet Daily News.

В своей речи президент Турции указал на то, что связи Москвы и Анкары укрепляются во многих областях и сферах — в том числе и в оборонной промышленности.

«Я уверен в том, что сотрудничество с Россией в аэрокосмическом секторе укрепит наши двусторонние отношения», — подчеркивал Эрдоган.

Автор статьи полагает, что слова Эрдогана можно расценивать как прямое послание в адрес Вашингтона, заморозившего участие турецкой стороны в программе поставок истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400 «Триумф». Журналист отмечает, что смысл послания заключается в том, что у Турции есть альтернативные варианты закупок вооружений. Так, прекрасной заменой для американских F-35 могут стать российские истребители Су-57. Опыт приобретения Турцией систем С-400 свидетельствует о том, что сделка по Су-57, вероятно, в настоящее время является одним из вариантов, изучаемых Анкарой.

Автор уверен, что такой шаг еще сильнее усложнит положение Турции в Североатлантическом альянсе и ее отношения с соратниками по военному блоку. Однако Эрдоган, как указывает Демирташ, стремится четко дать понять американскому коллеге Дональду Трампу, что политика Белого дома толкает Турцию к поиску других поставщиков.

Напомним, 27 августа лидеры двух стран Эрдоган и Путин посетили авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском. Турецкие СМИ назвали встречу президентов РФ и Турции исторической, не забыв упомянуть о мороженом, которым угощались лидеры.

По окончании встречи Путин и Эрдоган наметили дополнительные шаги по борьбе с террористами в сирийском Идлибе. Как отметил глава российского государства, боевики и члены бандформирований продолжают обстреливать позиции правительственных войск Сирии. Путин указал на то, что террористы также предпринимают попытки атаковать российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе.