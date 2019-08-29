Власти регионов РФ окажут малоимущим семьям помощь в подготовке детей к школе

Москва, 29 августа. Власти российских регионов помогут детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к школе, обеспечив их формой и обувью, а также канцелярскими принадлежностями.

Так, в Оренбургской области ежегодно более 10 тысяч детей региона получают различные виды социальной помощи. В Ульяновской области на помощь к новому учебному году могут рассчитывать более 20 тысяч несовершеннолетних. В свою очередь в Волгоградской области помощь от властей региона получили почти 55 тысяч учеников.

К слову, траты родителей на подготовку ребенка к школе, по данным ВЦИОМ, в этом году выросли по сравнению с 2017 годом в два раза и составили порядка 27 тысяч рублей.

Кроме того, практически во всех российских регионах в преддверии Дня знаний проходят благотворительные акции, в которых, кроме властей, принимают участие крупные компании, а также просто неравнодушные граждане.

Также, кроме помощи многодетным и малообеспеченным семьям, власти на местах готовят специальные подарки для самых юных – первоклассников, которые первый раз сядут за школьные парты.

К примеру, новые портфели, наполненные необходимой канцелярией, уже получили 600 первоклассников в Дагестане. А для юных жителей Орла проводят акцию по сбору школьных наборов.

Как напоминает RT, парки российской столицы подготовили большую праздничную программу к 1 сентября. День знаний в Москве отметят экскурсиями, играми, спектаклями и квестами.