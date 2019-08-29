Находящиеся в Ливии корреспонденты ФАН пообщались с жителями Триполи

Триполи, 29 августа. Корреспонденты Федерального агентства новостей, которые сейчас находятся в столице Ливии, впервые самостоятельно прогулялись по одному из районов Триполи. Местные жители удивились, встретив русских журналистов.

Как рассказали сотрудники ФАН, на каждую съемку в Триполи необходимо получать отдельное разрешение: документ, позволяющий работать в Старом городе, не подойдет для съемки рыбаков в море. Не все начальники, которые выдают эти разрешения, сейчас находятся на местах, поэтому корреспондентам иногда приходится ждать по несколько дней. Пока сотрудники ФАН осмотрели один из районов ливийской столицы самостоятельно.

Как рассказали корреспонденты, встретив местных жителей, они представлялись русскими журналистами. По словам сотрудников ФАН, триполитане реагировали со смесью удивление и восхищения.

«Мол, «Ну вы даете — не побоялись в такое время приехать в Ливию!» — рассказали корреспонденты.

Такую реакцию местных жителей журналисты объясняют тем, что они, скорее всего, единственные русские, находящиеся сейчас в Триполи. При этом корреспонденты отметили, что люди в Ливии очень отзывчивые, несмотря на сложную ситуацию в стране.

Напомним, корреспонденты ФАН отправились в Ливию, чтобы информировать российскую общественность о ситуации в этой стране. Журналисты тщательно готовились к командировке, была проведена серьезная работа по оформлению всех необходимых документов. Отметим, что корреспонденты находятся на территории страны, подконтрольной властям Триполи, официально, по разрешению МИД России и МИД Ливии. Оперативно узнавать о том, что происходит в Ливии, можно с помощью нашего Telegram-канала «ЛивияФАН».

Ранее сотрудники ФАН прогулялись по Старому городу, а также попробовали национальную ливийскую кухню.