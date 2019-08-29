В 15 районах Приморья введен режим ЧС. События дня. ФАН-ТВ

Режим ЧС в Приморье На Приморский край снова обрушилась непогода. Из-за сильных ливней режим ЧС введен в 15 районах региона. Наиболее сложная ситуация сложилась во Владивостоке, где лишь за последние несколько дней выпала месячная норма осадков. Сегодня, по данным МЧС, в Приморье подтоплены около 40 домов и более 200 придомовых территорий в семи населенных пунктах. Власти региона во главе с губернатором Олегом Кожемяко созвали оперативный штаб и уже оценили примерный ущерб от стихии. Он составил около 100 млн рублей и еще может вырасти, ведь дожди в крае скоро ожидаются вновь.

Встречные условия для Грузии Пока Грузия ставит условия на пути к диалогу с Россией, в Госдуме озвучили встречные требования. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев призвал власти Тбилиси извиниться за антироссийские высказывания. Лишь тогда отношения стран смогут постепенно выйти из затяжного кризиса. В то же время Шхагошев отметил, что риторика Грузии уже стала мягче. Напомним, что ранее президент страны Саломе Зурабишвили призвала Кремль изменить «политику принуждения». Этим летом Тбилиси захлестнула серия антироссийских акций после того, как город посетила делегация Госдумы во главе с Сергеем Гавриловым — по приглашению грузинской стороны, она прибыла в местный парламент на открытие православной ассамблеи. Это вызвало явное недовольство противников Москвы.

США обвинили Китай А в Пентагоне вновь забеспокоились о мнимых военных угрозах. Глава ведомства Марк Эспер обвинил Пекин в дестабилизации Индо-Тихоокеанского региона. По мнению Эспера, большинство стран-соседей не разделяют китайских ценностей и выступают за сохранение США в Азии. Конечно, чиновник не прошел и мимо России, заявив, что она, как и Пекин, наращивает свой военный потенциал. Уже на следующей неделе глава Пентагона обсудит «сдерживание» нашей страны с союзниками по НАТО. Правда, стоит ли говорить, что после развала ДРСМД по инициативе Штатов Москва и Пекин придерживаются совсем иных позиций. Они, напротив, обвинили Вашингтон в развязывании новой гонки вооружений и призвали отказаться от риторики времен холодной войны.