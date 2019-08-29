Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения

Москва, 29 августа. Проблему лишнего потребления калорий россиянами, а в впоследствии и ожирения, можно решить, выполняя всего два правила здорового питания. Так, необходимо соблюдать многообразие рациона и баланс между потребленными и израсходованными калориями. Об этом рассказал главный внештатный диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян.

По словам специалиста, первый закон правильного питания заключается в соответствии энергетической ценности рациона и затратах организма. Проще говоря — сколько человек потратил, столько может и съесть. В противном случае — это избыточная масса тела, а затем и ожирение.

«Поэтому у нас сегодня 50% населения имеют избыточную массу тела. Это нарушение первого закона науки о питании», — заявил эксперт.

Согласно второму закону, указал Тутельян, человеческий организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов. Если удовлетворить потребности организма в питании в полной мере с помощью продуктов не выходит, то необходимо принимать специальные витаминные комплексы. По словам диетолога, второй закон сложнее, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день человек в большей степени не получает витамины группы B, витамина D, жирные полиненасыщенные кислоты, а также пищевые волокна. Для устранения нехватки полезных веществ Тутельян советует обычный хлеб заменить хлебом из муки грубого помол и непременно включать в рацион обогащенные продукты.

Ранее Минздрав России сообщил, что количество жителей России, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза за последние пять лет.