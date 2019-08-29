Сочи, 29 августа. Известный российский певец Филипп Киркоров устроил скандал в Сочи на репетиции «Новой волны». Кадры конфликта попали в Сеть. Артиста не устраивала работа персонала, который был занят на конкурсе. Своим мнением он поделился со сцены в нецензурной форме.

Певец пообещал, что шоу не начнется, пока он не отрепетирует свой номер в течение часа. Киркоров выругался матом на репетиции «Новой волны» в Сочи.

«Плевать мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую с камерами», — добавил он.

При этом он попросил не напоминать ему, что шоу «начнется в восемь». Как передает РЕН ТВ, несмотря на бурную реакцию исполнителя, автор ролика смеется, ей непривычно видеть Киркорова в таком виде. Международный конкурс стартовал на юге России 24 августа.

Ранее певец Филипп Киркоров шокировал публику новым провокационным клипом. В некоторых сценах певец полностью обнажился, принимал роды и рекламировал множество товаров.

Из-за нового клипа, снятого на песню «Стеснение пропало», Киркорова обвинили в деградации. Многих интернет-пользователей возмутило то, что 52-летний певец приглашает на нудистский пляж, после чего внезапно срывает с себя одежду под слова «Стеснение пало».

«Филипп, ты деградируешь со скоростью света», «Мужику за 50. Как ты не поймешь, что молодость уже позади», «Ох, Филипп Бедросович, что-то это уже совсем недостойное народного артиста поведение», — заявили подписчики в комментариях к анонсу клипа в Instagram артиста.

Мнения поклонников певца разнятся — одни оценили его чувство юмора и посмеялись над роликом. Другие же решили, что Киркоров переигрывает и уже не знает как привлечь к себе внимание, в чем певец и признается в видеоролике.

Напомним, что «Стеснение пало» не первый провокационный клип певца, ранее он снимался в не менее скандальных роликах: «Цвет настроения синий», «Ибица», «Цвет настроения черный».

Автор слов песни Антон Пустовой, он же автор «Ибицы» и «Цвет настроения синий». В этот раз Киркоров не стал приглашать на съемки коллег из шоу-бизнеса. В новом клипе певец предстал в роли нудиста, учителя географии, старика и тусовщика. Автором клипа выступила команда Павла Худякова, которая известна съемками роликов для рэпера Тимати. Отметим, что клип Киркорова переполнен рекламой. Бюджет ролика составил более 20 миллионов рублей.

Напомним, звезда проекта «Дом-2», российская певица Ольга Бузова в эфире передачи Comment Out на YouTube решила разыграть своего коллегу по цеху Филиппа Киркорова.

По заданию ведущего артистка позвонила известному исполнителю и предложила дуэтом спеть новую песню, которая, по ее мнению, точно станет хитом. Бузова в разговоре с Киркоровым уточнила, что в тексте композиции мало слов, она имеет сексуальный подтекст.

«Это будет бомба, такая танцевальная версия, чтобы успеть зацепиться за летние хиты, чтобы ставили в клубах», — отметила певица.

«Король» российской эстрады на предложение отреагировал положительно, заметив, что не раз предлагал ей совместные выступления, но всегда получал отказы. Тогда Бузова, еле сдерживая смех, напела коллеге будущий «хит», который больше был похож на стихотворение для малышей.

При этом она не предупредила собеседника, что разговаривает с ним по громкой связи и при свидетелях. Киркоров, поняв, что стал жертвой розыгрыша, разозлился и нецензурно обругал девушку и послал ее пойти с такими песнями к Николаю Баскову, который, по его мнению, точно не откажется от такого предложения.