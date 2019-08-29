Истребитель F-15 ВВС Японии аварийно приземлился на юге страны

Токио, 29 августа. Самолет F-15 Сил самообороны Японии совершил аварийную посадку на базе ВВС США Кадена, которая находится на южном острове Окинава. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В истребителе находился только один пилот, в результате инцидента он не пострадал. Причиной аварийной посадки стали проблемы со складыванием шасси после взлета из аэропорта города Наха.

Напомним, что в Японии уже не раз случались инциденты с военными самолетами. Часто эти происшествия связаны с техникой, закупленной у США. Так, в апреле 2019 года произошло крушение самолета F-35А, который выполнял полет над Тихим океаном. Причиной авиакатастрофы ранее называли ошибку пилота, который потерял ориентацию в пространстве. Уточняется, что летчику была дана команда снизить высоту. Пилот ответил, что будет выполнять команду, однако его самолет начал стремительно снижаться и на скорости 1,1 тысячи километров в час врезался в поверхность океана.

После данного инцидента полеты F-35А в Японии были прекращены. Их возобновили 1 августа. Глава министерства обороны Японии Такэси Ива сообщил, что военное ведомство примет все меры для обеспечения безопасности полетов, которые будут включать дополнительную подготовку пилотов и проверку технического состояния самолетов.

Отметим, что, как сообщил президент США Дональд Трамп, Япония является крупнейшим покупателем американских истребителей F-35.