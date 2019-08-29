Робот Федор не узнал Эрдогана

Москва, 29 августа. Робот Федор (Skybot F-850) назвал «не идентифицированным участником радиообмена» президента Турции Тайипа Эрдогана. Соответствующая запись опубликована в микроблоге андроида в сервисе Twitter.

Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил павильон Роскосмоса на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Президенты связались с космонавтами МКС Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым.

Накануне Федор поделился своими впечатлениями от разговора.

«После вчерашнего общения с @KremlinRussia и еще одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз», — отметил робот.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Эрдогану к предстоящему в 2023 году 100-летию Турецкой республики отправить на Международную космическую станцию турецкого астронавта.

По словам главы Роскосмоса, центр подготовки космонавтов готов к отправке турецкого астронавта на орбиту. Президент Турции ответил на предложение положительно.

Космический корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Федором на борту пристыковался к агрегатному отсеку МКС во вторник утром. Стыковка состоялась в 06.08 по московскому времени, что на несколько минут раньше запланированного времени (06.12).

Согласно первоначальным планам, корабль должен был стыковаться с МКС 24 августа в 08.31 по московскому времени. Однако, согласно сообщению Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), процесс сближения корабля со станцией был прерван из-за возникших на борту МКС проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс».