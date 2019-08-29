Опубликованы кадры посадки Су-34 и Ан-26 на автомагистраль в Татарстане

Москва, 29 августа. Министерство обороны России опубликовало видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 в Татарстане на строящуюся автомобильную дорогу.

Напомним, что военные манеры с участием большого количества техники и личного состава прошли накануне, во время которых в качестве взлетно-посадочной полосы была использована автомагистраль «Европа — Западный Китай».

На обнародованных российским оборонным ведомством кадрах, запечатлены не только моменты посадок самолетов, а также их дозаправка на земле и последующий взлет с автомагистрали.

Как напоминает «Газета.ru», специальные учения материально-технического обеспечения в российской армии начались во вторник, 27 августа и будут проходить до пятницы, 30 августа.

В военных маневрах в общей сложности по всей стране принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, а также свыше семи тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.

Накануне в Татарстане на магистрали «Европа — Западный Китай», где был развернут полевой аэродром, самолеты прошли подготовку и заправку, после чего они совершили взлет с автомобильной дороги.

Добавим, что в июне на полигонах Центрального военного округа прошли масштабные учения, где авиационный полк смешанной авиационной дивизии 14-й Армии ВВС и ПВО ЦВО приступил к своим первым летним тренировкам на истребителях-бомбардировщиках Су-34 поколения 4++, которые поступили на вооружение ЦВО осенью прошлого года.