СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста

Москва, 29 августа. Количество трудоустроенных граждан РФ предпенсионного возраста составляет 40%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные письма Пенсионного фонда России (ПФР) в Роструд.

По имеющимся данным, в стране зарегистрировано 1,8 млн работающих мужчин в возрасте от 56 до 60 лет и 2,2 млн женщин в возрасте от 51 до 55 лет. В общей сложности, как отмечает издание, в России на 1 января текущего года насчитывалось 10,1 млн лиц предпенсионного возраста.

В пресс-службе ПФР указали на то, что из указанной статистики выпадают служащие силового блока, включая военнослужащих, судей и других.

Ранее министерство труда и социальной защиты сообщало, что численность россиян предпенсионного возраста, которые зафиксированы в органах службы занятости как безработные, выросла во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом и составила 122 тыс. человек. В ведомстве отметили, что максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста составляет 11280 рублей. Примерно 80% безработных этой группы получают соответствующее пособие, пишет «ФедералПресс».

С текущего года в России приступили к пошаговому повышению общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. На законодательном уровне предусматривается основной переход к новым критериям, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019 году увеличивается на один год.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об обеспечении права на алименты для лиц предпенсионного возраста. На соответствующую помощь могут претендовать нуждающиеся женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины — 60 лет.

Кроме того, Кабмин РФ включил в список государственных услуг в многофункциональных центрах информирование жителей страны об отнесении их к категории предпенсионного возраста, что позволит гражданам своевременно узнавать о праве на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи.