Ученый объяснил, почему Гитлеру не удалось создать свою атомную бомбу

Москва, 29 августа. Гитлеровская Германия не создала атомную бомбу, поскольку не считала эту задача приоритетной. Об этом рассказал РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.

По его словам, разработка атомного оружия в Германии велась в ограниченных рамках. Немецкие атомщики не просили у Гитлера серьезного финансирования. Нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг в своих воспоминаниях признавался, что у него не хватило «морального мужества» запросить у властей достойный ресурс, отмечает Гагаринский.

«Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу. Да и времени, отведенного историей, попросту не хватило», — напомнил историк отечественного атомного проекта.

Гагаринский рассказал, что эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора Вернер Гейзенберг провел в мае 1945 года «под грохот французских танков». Испытания оказались неудачными.

Напомним, 29 августа исполняется 70 лет со дня испытания первого советского атомного заряда. Советские ученые начали разработку атомного оружия в 1942 году в ответ проект США. Ветераны-атомщики вспоминали, что успех атомного проекта связан с усилиями советского руководства, которое четко поставило перед учеными необходимую задачу, и обеспечила их всеми ресурсами. Участники атомного проекта подчеркивали, что пользовались полным доверием руководства страны, а любые запросы ученых удовлетворялись незамедлительно.

В 2016 году российский физик и нобелевский лауреат Жорес Алферов прочитал в Петербургском исследовательском институте РАН лекцию о советском и американском атомных проектах. Федеральное агентство новостей опубликовало пересказ лекции Алферова.