Стало известно, кто чаще всего совершает преступления в России

Москва, 29 августа. Во ВНИИ МВД составили характеристику граждан, совершавших преступления на территории РФ в прошлом году. По данным ведомства, в подавляющем большинстве случаев — 84,4% — преступниками оказывались совершеннолетние мужчины.

Отмечается, что доля несовершеннолетних преступников составила чуть более 4%.

В общей сложности за прошедшие 12 месяцев было поймано 931,1 тыс. преступников. Практически в 65% случаев они не имели регулярной прибыли, но почти все были трудоустроены — лишь 0,5% были безработными, передает RT.

Более чем в 86% случаев преступник действовал самостоятельно, а не в организованной группе (ОПГ). Кроме того, в момент правонарушения большинство преступников были трезвы. Более 50% имели судимость, потому что ранее уже совершали преступления.

Уточняется, что подавляющее большинство преступников имели гражданство Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства составили 3,5% от суммарного числа преступников, пишет «ФедералПресс».

При этом указывается, что общероссийский уровень криминальной активности населения в 2018 году сократился на 3,6%.