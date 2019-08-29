Зачитавшая перед Зеленским рэп украинская певица объяснила поездку в Крым

Киев, 29 августа. Украинская певица Алина Паш, которая на праздновании Дня независимости в Киеве зачитала перед президентом Украины Владимиром Зеленским рэп, объяснила поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Пост с объяснениями исполнительница разместила в соцсети Facebook.

Паш столкнулась с критикой части украинских СМИ после выступления в Киеве. Певицу обвинили в поездке на свадьбу знакомых в Крым в 2015 году. В связи с этим самой певице и ее близким начали поступать угрозы.

Отвечая на критику, Паш отметил, что готова отвечать за нарушение законодательства, если таковое было, но не собирается отвечать перед обществом.

«Если я нарушила законодательство Украины — готова отвечать по закону, но не готова отвечать перед обществом как артист», — написала Паш.

Певица отметила, что ни разу не выступала на российской территории с момента создания своего коллектива. В то же время она сообщила, что посещала Москву в 2017 году. Но исполнительница подчеркнула, что приезжала в Россию «как частное лицо» по личным обстоятельствам.

Свои объяснения певица адресовала тем, кто порочит ее имя и манипулирует недостоверной информацией со страниц СМИ и в эфирах украинских телеканалов, а также пишет гадости и порочит ее имя в социальных сетях.

Президент Украины ранее был замечен в пристрастии к рэпу. После голосования на президентских выборах Зеленский пообщался с журналистами и рассказал, что его супруга Елена Зеленская поставила утром «для настроения» трек американского рэпера Эминема, сообщила газета «Известия». После этого, будущий глава государства по просьбе работников СМИ зачитал несколько строчек.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого, за воссоединение с РФ проголосовали более 95% крымчан.

Несмотря на то, что референдум соответствовал нормам международного права, Запад отказался признать его результаты. На Украине считают Крым «временно оккупированной» территорией.