Заведующая ЗАГСа в Красноярске подозревается во взятках за фиктивные свидетельства о рождении

Красноярск, 29 августа. Сотрудники следственных органов подозревают заведующую ЗАГСа двух районов Красноярска в выдаче за денежное вознаграждение свидетельств о рождении детей, которых нет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.

Согласно версии следствия, в мае 2015 года подозреваемая два раза получила от жительниц города Красноярска взятку в размере 20 и 15 тысяч рублей за выдачу свидетельств о рождении детей, которых у женщин в действительности не было. Отмечается, что подозреваемая была в курсе этого.

«Эти свидетельства были необходимы женщинам для получения социальных выплат и пособий в связи рождением детей», — следует из сообщения ведомства.

В отношении заведующей ЗАГСа по Кировскому и Свердловскому районам города заведены два уголовных дела по статье о получении взятки должностным лицом.

На данный момент женщина находится под стражей.