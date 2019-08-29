Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине

Вашингтон, 29 августа. Американский лидер Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине – средства, предназначенные для этого, заморожены на счетах.

Информацию об этом распространило издание Politico, ссылаясь на свой информированный источник в американской администрации. Сообщается, что Трамп хочет посоветоваться с министром обороны и помощником по нацбезопасности.

«Данное решение вызвано стремлением президента США убедиться в том, что деньги, выделяемые Киеву, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона», — отмечается в заметке.

Politico также пишет, что на время пересмотра стратегии военной помощи Украине, денежные средства, предназначенные для этих целей, будут заморожены на банковских счетах.

«Решить вопрос финансовой помощи должны будут министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон», — уточняют американские журналисты.

Как напоминает «Газета.ru», два года назад власти США одобрили поставки различного рода вооружений Украине, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В этом финансовом году Вашингтон выделил Киеву 250 миллионов долларов, которые должны пойти на закупку вооружения и снаряжения, а также обучение личного состава ВСУ.

К слову, Россия неоднократно предостерегала США от поставок на Украину вооружений. Против продажи оружия Киеву также высказывались многие европейские политики, которые называли такие шаги рискованным путем выхода из кризиса.