Более 16 тысяч восстановленных предприятий начали работу в Алеппо

Алеппо, 29 августа. Губернатор провинции Алеппо Хусейн Ахмад Дияб заявил, что в городе Алеппо начали работу 16 тысяч восстановленных промышленных предприятий.

По его словам, в регионе находились 34 тысячи фабрик и заводов, которые были разграблены и уничтожены во время войны. В настоящий момент происходит их восстановление.

«Сейчас более 16 тысяч промышленных предприятий начали работу», — рассказал губернатор.

Восстановленные предприятия работают на самой современной технике. Предприниматели жалуются, что из-за западных санкций не могут поставлять товары за границу.

Директор фабрики по производству нитей Хасам Дауалиби рассказал журналистам, что после восстановления предприятие работает в полном объеме.

«Было непросто начать все заново, но у нас получилось», — подчеркнул предприниматель.

Кроме того, в городе восстанавливается собор святого Илии маронитской католической церкви. Во время боевых действий он был сильно разрушен, его свод обвалился. В настоящий момент работы ведутся круглосуточно.

«Наш храм лежал в руинах, но всем городом жители взялись за его восстановление. Здесь работают и христиане, и мусульмане. Главное, что все мы дружно трудимся и днем, и ночью», — рассказал журналистам маронитский архиепископ Алеппо Джозеф Тобджи.

Напомним, во время войны в Алеппо проходили ожесточенные столкновении правительственных войск с боевиками. Город был полностью освобожден от террористов в 2016 году.

Ранее корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на старейшем вокзале в Алеппо и своими глазами увидели, как восстанавливаются железные дороги в Сирии.