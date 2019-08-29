Экологи посоветовали покупать детям для школы товары, сделанные в России

Москва, 29 августа. Экологи советуют школьникам и их родителям в преддверии начала нового учебного года приобретать товары, произведенные в России, которые продаются без пластиковых упаковок.

Размышлениями на тему специалисты поделились в интервью РИА Новости, отметив, что канцтовары надо покупать отечественного производства, а еще лучше – произведенного в регионе проживания.

«Я стараюсь покупать карандаши и ручки в небольших магазинчиках, где продают товары без упаковки. Учебники оборачиваю бумагой, убеждаю ребенка, что прошлогодние обложки не хуже новых, а тетради мы не обертываем», — рассказала руководитель направления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша.

Эксперт пояснила, что большое количество товаров для школы завозится из Китайской Народной Республики, чаще всего товары произведены из пластика, который невозможно сдать на переработку.

В свою очередь эксперты Всемирного фонда дикой природы России призывают покупать тетради с маркировкой FSC, которая означает, что древесина, из которой сделана эта бумага или картон, происходит из ответственно управляемых лесов.

«В таких лесах лесозаготовка ведется легально, с соблюдением прав местных жителей и работников лесной отрасли, а природные ценности и биологическое разнообразие сохраняется», — пояснили специалисты.

Как напоминает «Газета.ru», в начале июня специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, сколько россиян используют повторно пластиковые пакеты.

Знаменитая шутка про «пакет с пакетами» в каждом доме правдива, как оказалось, только для четверти населения страны, которые подтвердили, что используют пакеты повторно. Иногда или всегда берут новые пакеты 32% респондентов.

При этом большинство россиян (85%) выразили готовность отказаться или сократить их использование. 70% участников опроса считают, что отказ от пластиковых пакетов или сокращение их использования значительно уменьшит количество мусора, а также улучшит экологическую ситуацию.